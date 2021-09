Per la diretta di Spezia-Milan è tutto, buon proseguimento di giornata. 17:01

Nel prossimo turno, Verona-Spezia e Milan-Atalanta. Poi sosta per le Nazionali. 17:00

In classifica, i rossoneri vanno in testa a quota 16 punti in attesa delle rivali; i bianconeri restano fermi a 4 punti. 16:59

Il Milan vince di misura al ''Picco'' grazie ai gol nella ripresa di Maldini e Brahim Diaz. In mezzo la rete di Verde per il momentaneo pareggio dello Spezia. Per gli ospiti anche un palo colpito da Leao. 16:57

90'+5' E' FINITA! SPEZIA-MILAN 1-2! Reti di Maldini, Verde e Brahim Diaz. 16:54

90'+4' Leao allunga il pallone e conquista la rimessa laterale in zona d'attacco. 16:54

90'+3' Gioco fermo: capocciata per Tomori, che necessita delle cura mediche. Si allunga il recupero. 16:52

90'+2' LEAO A GIRO! Brahim Diaz serve il compagno, il cui destro esce di poco. 16:52

90'+1' Si gioca il primo dei tre minuti di recupero concessi da Manganiello. 16:50

90' AMMONITO THEO HERNANDEZ: fallo tattico sulla trequarti centrale. 16:50

90' Pellegri recupera palla e poi calcia, Zoet controlla la sfera. 16:50

89' AMMONITO NIKOLAOU: fallo tattico su Leao. 16:49

88' Corner per lo Spezia. 16:47

87' PILLOLA STATISTICA: Brahim Diaz è andato a segno in questo incontro 4 minuti e 19 secondi dopo il suo ingresso in campo.16:48

86' GOL! Spezia-MILAN 1-2! Rete di Brahim Diaz. Ospiti nuovamente in vantaggio. Grande spunto di Saelemaekers che passa al centra dell'area dove Brahim Diaz batte Zoet.



Guarda la scheda del giocatore Brahim Díaz17:03

85' COLPO DI TESTA DI LEAO! Cross di Calabria, il portoghese stacca ma manda sul fondo. 16:45

83' DESTRO POTENTISSIMO DI LEAO! Conclusione dalla distanza che esce di poco rispetto al primo palo. 16:42

82' QUINTO CAMBIO NEL MILAN: entra Brahim Diaz, esce Kessié. 16:42

81' PILLOLA STATISTICA: Daniele Verde ha segnato sette delle sue 10 reti in Serie A nel 2021.16:46

80' GOL! SPEZIA-Milan 1-1! Rete di Verde. Pareggio dei padroni di casa. Sinistro di Verdi che trova la deviazione di Tonali che spiazza Maignan.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Verde16:40

79' QUARTO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Strelec, esce Gyasi. 16:38

78' Tonali perde palla a centrocampo, per sua fortuna Tomori interviene in maniera provvidenziale. 16:38

76' Gioco fermo: mani in faccia per Pellegri, colpo subito da Nikolaou. L'attaccante può riprendere il gioco. 16:36

74' MILAN PERICOLOSO! Destro di Leao che Zoet non blocca, poi Pellegri è colto in fuorigioco. 16:33

72' QUARTO CAMBIO NEL MILAN: entra Calabria, esce Kalulu. 16:32

71' Sugli sviluppi, lo stesso Gyasi si avvita e colpisce di testa, campanile bloccato da Maignan. 16:31

70' Cross di Gyasi deviato in calcio d'angolo. 16:30

68' Metà della ripresa, il Milan conduce grazie al gol di Maldini al 48'. 16:28

67' Gli uomini di Thiago Motta alzano il ritmo e il baricentro. 16:27

65' TERZO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Manaj, esce Antiste. 16:25

65' SECONDO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Verde, esce Sala. 16:24

64' PRIMO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Ferrer, esce Maggiore. 15:25

64' Gioco fermo, Maggiore non appare in buone condizioni. 16:26

62' Ancora il portoghese, questa volta a tirare con il mancino da posizione defilata: Zoet para in due tempi. 16:22

61' LEAO! L'attaccante calcia da dentro l'area ma non inquadra la porta: c'è comunque una leggera deviazione in corner. 16:21

59' TERZO CAMBIO NEL MILAN: entra Bennacer, esce Maldini. 17:04

59' MAGGIORE! CHE OCCASIONE! Cross di Bastoni, Maggiore colpisce solo davanti a Maignan ma manda alto sopra la traversa. 16:18

58' AMMONITO MALDINI: trattenuta ai danni di Bourabia. 16:17

57' PALO DI LEAO! Milan vicinissimo al raddoppio! Il portoghese calcia sul secondo palo, colpendo il montante a Zoet battuto. 16:17

55' Kalulu perde palla e avvia la ripartenza dei padroni di casa. L'azione termina con la parata di Maignan sul tiro di Antiste, il quale era tuttavia in fuorigioco. 16:15

54' Gioco fermo: Maldini e Maggiore si scontrano, fortunatamente sembrano poter riprendere. 16:14

53' Lo Spezia si rende pericoloso: assist di Antiste, Gyasi non arriva alla deviazione ma era comunque in offside. 16:13

51' Pressing falloso di Tonali ai danni di Bastoni. 16:10

49' PILLOLA STATISTICA: Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (contro l'Atalanta nel marzo 2008) ea 60 anni e 22 giorni dall'ultimo del nonno Cesare (contro il Catania nel settembre 1961).16:12

48' GOL! Spezia-MILAN 0-1! Rete di Maldini. Ospiti in vantaggio: cross di Kalulu e stacco di testa vincente di Maldini.



Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini17:04

46' SECONDO CAMBIO NEL MILAN: entra Pellegri, esce Giroud. 17:04

46' PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra Leao, esce Rebic. 17:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SPEZIA-MILAN! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:04

Squadre negli spogliatoi: Thiago Motta e Pioli studiano le mosse in vista della ripresa. 15:53

Pareggio a reti bianche al ''Picco'' al termine della prima frazione di gioco. Poche emozioni da una parte e dall'altra: gli ospiti non hanno trovato i varchi giusti per merito della difesa ligure; i padroni di casa non hanno sfruttato un paio di pericolose ripartenze. 15:52

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! SPEZIA-MILAN 0-0! 15:50

45' OCCASIONE PER LO SPEZIA! Giroud perde palla, i padroni di casa si involano ma non riescono a concludere a rete. Kalulu stoppa Gyasi. 15:56

44' Theo Hernandez scappa via e dopo 70 metri di corsa calcia potente, Nikolaou mura in fallo laterale. 15:48

43' Ottima progessione di Rebic che però sbaglia la misura dell'assist a Saelemaekers al limite dell'area. 15:47

42' Filtrante di Saelemaekers per Giroud fuori misura. 15:44

40' Cinque minuti all'intervallo. 15:43

39' Rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di Pioli. 15:42

37' COLPO DI TESTA DI REBIC! Stacco del croato che impatta la sfera ma non trova lo specchio di porta. 15:40

37' Cross di Kalulu respinto in corner. 15:40

35' Cross di Bastoni profondo, presa alta di Maignan. 15:38

34' Sugli sviluppi, Saelemaekers calcia al volo di sinistro: a lato alla sinistra di Zoet. 15:37

33' Corner per il Milan, al termine di una progressione di Theo Hernandez che lamenta un contatto falloso. 15:36

32' Destro potente di Gyasi dal limite, muro di Tomori. 15:35

30' Pestone di Antiste ai danni di Theo Hernandez. L'arbitro fischia la punizione. 15:33

29' Colpo di testa di Maggiore che colpisce male la sfera, che finisce larga sul fondo. 15:32

27' Tacco di Giroud per Maldini, il numero 27 rossonero non intuisce la giocata dell'attaccante transalpino. 15:31

26' Trasformazione diretta di Theo Hernandez, pallone che non inquadra lo specchio di porta. 15:30

25' AMMONITO SALA: fallo ai danni di Kalulu sul vertice dell'area di rigore. 15:28

24' Cross di Amian troppo profondo, pallone che sfila oltre il secondo palo. 15:27

23' Gioco fermo: Antiste a bordo campo per un problema al naso, Maldini accusa una botta dopo un contrasto con Hristov. 15:26

21' Maggiore prova a sorprendere il portiere ospite da circa 50 metri ma l'ex Lille non si fa sorprendere. 15:24

20' Sinistro potente di Nzola che chiama Maignan alla respinta con i pugni: tutto inutile, c'era offside. 15:23

19' Maldini sbaglia il tocco, vanificando lo strappo palla al piede di Theo Hernandez. 15:22

17' Sala sul secondo palo per Antiste, altro duello con Theo Hernandez vinto dal difensore del Milan. Rimessa da fondo campo. 15:20

15' Schema da corner di Tonali, pallone rasoterra che gli attaccanti rossoneri non riescono a sfruttare per la conclusione. 15:19

14' Pressione di Rebic su Antiste, il croato guadagna il calcio d'angolo. 15:17

13' DESTRO DI NZOLA! Antiste vede il taglio di Nzola, il cui destro potente è bloccato da Maignan sul primo palo. 15:16

11' Conclusione velleitaria di Nzola altissima. 15:15

10' Torre di Giroud per l'inserimento di Tonali, il cui destro è larghissimo sul fondo. 15:14

10' THEO HERNANDEZ! Zoet anticipa il colpo di testa di Maldini e poi respinge il tiro del terzino francese. 15:14

9' Cross dalla sinistra di Rebic, pallone smorzato che facilita la presa di Zoet. 15:12

7' Ripartenza dei rossoneri, si alza la bandierina per segnalare il fuorigioco di Giroud. 15:10

5' Antiste affonda a sinistra, Theo Hernandez protegge il pallone e lo lascia sfilare oltre la linea di fondo. 15:09

4' Scatto di Maldini, poi il filtrante per Rebic è impreciso. Chiude la difesa dello Spezia. 15:08

3' Uscita di Maignan! Rimpallo pericoloso in area del Milan, il portiere anticipa e evita guai peggiori. 15:07

2' Fallo di Sala ai danni di Saelemaekers sulla trequarti campo degli ospiti. 15:05

1' Retropassaggio a Maignan, chiamato a giocare con i piedi. 15:04

1' INIZIA SPEZIA-MILAN! Primo pallone giocato da Giroud. 15:03

Squadre in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in maglia bianca, ospiti in casacca rossonera. 14:59

PILLOLA STATISTICA: Prima partita da titolare in Serie A per Daniel Maldini. Sono passati 12 anni e 117 giorni (31/05/2009 contro la Fiorentina) dall'ultima partita da titolare nel massimo campionato con il Milan di suo padre Paolo.14:33

Thiago Motta punta su Nzola, assistito ai lati da Antiste e Gyasi, con l'ex Maggiore pronto all'incursione. Pioli recupera Giroud, in campo dall'inizio, con Rebic che scala a sinistra; debutto per Daniel Maldini, Leao e Brahim Diaz partono dalla panchina. 15:05

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Kessié - Saelemaekers, Maldini, Rebic - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Conti, Calabria, Gabbia, Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Leao, Pellegri. 14:12

FORMAZIONE SPEZIA (4-2-3-1): Zoet - Amian, NIkolaou, Hristov, Bastoni - Sala, Bourabia - Antiste, Maggiore, Gyasi - Nzola. A disposizione: Provedel, Zovko, Kiwior, Ferrer, Bertola, Verde, Podgoreanu, Strelec, Manaj, Salcedo. 15:05

Nell'ultima giornata, nell'infrasettimanale, sconfitta in casa per i bianconeri contro la Juventus mentre i rossoneri hanno piegato il Venezia al ''Meazza''. 13:19

Arbitra il signor Manganiello di Pinerolo. Al Var Orsato. 13:18

Lo scorso 13 febbraio vittoria dell'allora formazione di Italiano: 2 a 0 per effetto delle reti di Maggiore e Bastoni. 14:15

Il match del ''Picco'' mette di fronte i padroni di casa, nelle parti basse della graduatoria con 4 punti, agli ospiti, al 2° posto con 13 punti all'attivo. 13:14

Benvenuti alla diretta di Spezia-Milan, gara inaugurale del 6° turno di Serie A. 13:12