Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori12:10

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna-Inter, gara valida per la 24a giornata del campionato di Serie A.12:10

Il Bologna di Thiago Motta si appresta ad affrontare il match in un ottimo stato di forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, maturate contro Spezia, Fiorentina e Sampdoria, con l’unica sconfitta due settimane fa contro il Monza. In questo calendario di ritorno la squadra rossoblù sta facendo i conti con l’assenza prolungata di Marko Arnautovic, ma ha ritrovato nei piedi di Riccardo Orsolini gol e assist importanti.12:10

L’Inter di Simone Inzaghi si trova al secondo posto in classifica, davanti alle inseguitrici Roma, Milan, Lazio e Atalanta, ma con il Napoli di Spalletti che non vuol saperne di fermarsi e che, con la vittoria maturata ieri nel campo dell’Empoli, viaggia attualmente a +18 dalla formazione nerazzurra.12:10

In settimana, la squadra di Inzaghi ha ottenuto una vittoria importante in Champions League, nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto, ritrovando il gol su azione di Romelu Lukaku. Le cattive notizie, invece, arrivano dalla difesa, con le indisponibilità per la gara odierna di Skriniar e Dimarco.12:10

Nel match di andata tra Inter e Bologna non c’è mai stata gara, con un risultato tennistico di 6-1 in favore dei nerazzurri. Da allora, però, sono cambiate molte cose, soprattutto in casa rossoblù. Inoltre, l’ultimo match disputato allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, ha riportato l’incredibile vittoria dei padroni di casa, partita rivelatasi poi decisiva in chiave Scudetto.12:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso – Schouten, Dominguez – Orsolini, Ferguson, Soriano - Barrow.12:11

Thiago Motta sceglie la difesa a 4 formata da Posch, Sosa, Lucumi e Cambiaso, a protezione di Skorupski. In mediana Schouten e Dominguez. Sulla trequarti Ferguson, con Orsolini a destra e Soriano sulla sinistra. Davanti Barrow unica punta.12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter si schiera con un 3-5-2: Onana – Darmian, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens – Lukaku, Lautaro Martinez.12:11

Inzaghi è obbligato a cambiare gli interpreti per il suo 3-5-2, optando anche per il turnover iniziale di Acerbi e Barella: in porta Onana, con Darmian, De Vrij e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Gosens, mentre nella zona centrale il trio Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan. Davanti torna la “LuLa” con Lukaku e Lautaro Martinez.12:11

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Orsato, della sezione di Schio. Gli assistenti saranno Colarossi e Capaldo. Il quarto uomo Perenzoni. Al Var e Avar spazio alla coppia Marini-Muto.12:11

Si parte. Primo possesso per l'Inter.12:31

Le squadre dovranno fare i conti con condizioni meteorologiche complicate, con pioggia e vento forte.12:33

3' Bologna che parte subito forte sul pressing offensivo, con Orsolini che costringe Onana a rinviare direttamente in fallo laterale.12:34

5' Lancio di De Vrij a scavalcare la linea difensiva, con Posch che buca l'intervento ma con Skorupski che esce e blocca anticipando l'inserimento di Gosens.12:36

10' Bella azione del Bologna sulla sinistra, con Barrow che crossa in direzione Schouten ma trovando la respinta della retroguardia nerazzurra.12:42

14' Il VAR richiama Orsato per rivedere la posizione di Dominguez sulla traiettoria del tiro di Barrow.12:45

15' Annullato il gol di Barrow! Succede tutto in pochi istanti: Ferguson entra in area e conclude verso la porta, con un la palla che carambola sul braccio di Darmian. L'azione continua e arriva la conclusione mancina di Barrow che deposita la sfera in rete, verso il palo di destra. Interviene dunque il VAR con Orsato che valuta i due episodi all' on field review: non viene assegnato il calcio di rigore e viene annullato il gol per posizione di fuorigioco di Dominguez, che sul tiro di Barrow coprira la visuale ad Onana in posizione di offside.12:48

18' Soriano colpisce l'incrocio dei pali! Altra azione ben manovrata del Bologna con Cambiaso che dal limite dell'area calcia forte ma centrale, con Onana che respinge lateralmente con i pugni ma serve Soriano, il quale calcia di prima intenzione verso il palo lontano e colpendo l'incrocio dei pali. Brivido per l'Inter.12:50