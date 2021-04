LIVE TORINO - NAPOLI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il primo dei due posticipi del lunedì di questa trentatreesima giornata di Serie A mette di fronte Torino e Napoli. Si tratta di una sfida fondamentale per il destino delle due squadre.17:49

A 31 punti, il Toro si muove sul ciglio del baratro retrocessione. I granata, però, rispetto alle dirette contendenti, devono recuperare ancora una partita. Il Napoli è invece a sole 3 lunghezze da un quarto posto, che, in caso di successo, agguanterebbe stasera.17:53

Entrambe le squadre vivono un buon momento di forma, ma il tasso tecnico della rosa e i precedenti recenti (i granata non battono gli azzurri in Serie A dal marzo 2015) fanno pendere la bilancia del pronostico dalla parte della squadra di Gattuso.17:59

In panchina ci saranno: Vojvoda, Lyanco, Rodríguez, Buongiorno, Murru, Gojak, Linetty, Lukic, Baselli, Bonazzoli, Zaza, Ujkani18:03

Nicola opera tre cambi rispetto al match di Bologna. Il primo, in porta, è dovuto al gradito ritorno di Sirigu, ormai negativizzato al Covid. Davanti, riprende il suo posto Sanabria al fianco di Belotti. Torna titolare anche Ansaldi sulla sinistra, dopo aver vinto il ballottaggio con Rodríguez.18:17

Rispetto al roboante successo sulla Lazio, anche Gattuso cambia tre uomini nel suo 11 titolare. In difesa, lo squalificato Manolas è sostituito da Rrahmani. A centrocampo, Ruiz scivola in panchina per un problema alla schiena. Al suo posto, dentro Demme insieme a Bakayoko. Davanti, parte dal primo minuto Osimhen, che ha vinto il duello con Mertens.18:24