Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Torino, gara valida per la 38a giornata di Serie A.12:48

Atalanta e Torino si sfidano nell’ultima giornata di campionato, con entrambe le squadre che vogliono chiudere in bellezza al termine di una stagione importante. Per i nerazzurri non sarà però l’ultima gara in Serie A in questa stagione, perché la prossima settimana verrà recuperata la sfida contro la Fiorentina.12:49

L’Atalanta arriva a questa partita dopo la grande impresa di mercoledì: la vittoria della UEFA Europa League, con un secco 3-0 ai danni del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ha regalato a Gasperini il suo primo titolo dopo 8 anni sulla panchina bergamasca.12:49

Il Torino ha svolto un buon campionato, trovandosi attualmente in nona posizione con un punto di vantaggio sul Napoli. Tra i complicati incastri per la qualificazione alle coppe europee c’è anche una possibilità per i granata di accedere alla prossima Conference League: nel caso in cui l’Atalanta finisse in quinta posizione e, allo stesso tempo, la Fiorentina vincesse la Conference League, la nona classificata si qualificherebbe alla prossima UECL.12:50

Questa partita cambia le sorti anche per la Roma di Daniele De Rossi: la squadra capitolina deve sperare che la Dea non vinca nessuna delle due partite rimaste in campionato per accedere alla prossima Champions League da sesta classificata.12:51

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-2-1: Carnesecchi – Toloi, Djimsiti, Scalvini – Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta – Lookman, De Keteleare – Scamacca.17:18

Gasperini deve fare a meno degli infortunati Kolasinac e De Roon, oltre allo squalificato Hateboer. Tra i pali torna Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa. La linea di centrocampo sarà composta da Holm, Pasalic, Koopmeiners e Zappacosta. Davanti Lookman e De Keteleare agiranno alle spalle di Scamacca.17:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino risponde con un 3-4-1-2: Gemello – Tameze, Buongiorno, Masina – Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda – Ricci – Pellegri, Zapata.17:20

Juric, alla sua ultima alla guida del Torino, schiera Gemello tra i pali, con Tameze, Buongiorno e Masina sul trio difensivo. Il centro del campo sarà coperto da Linetty e Ilic, mentre sulle corsie laterali toccherà a Bellanova e Vojvoda. In zona trequarti ci sarà Ricci, con il duo d’attacco formato da Pellegri e Zapata.17:20

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Lo Rossi e Galetto. In sala VAR ci sarà Irrati, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Perenzoni.17:20

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.18:01

3' Primi minuti con il Torino che gestisce il possesso del pallone e con l'Atalanta che pressa a tutto campo.18:03

4' Retropassaggio sbagliato di Pasalic nella zona di centrocampo, con Zapata che prova a puntare in solitaria la difesa avversaria. L'attaccante colombiano si porta verso la bandierina di sinistra e subisce fallo. Calcio di punizione per il Torino.18:05

5' Cross su punizione di Bellanova, con Holm che di testa anticipa Buongiorno, mettendo poi in fallo laterale.18:05

6' Cross dalla destra di Tameze, con Carnesecchi che mette fuori dall'area con i pugni. Sulla palla arriva Ilic che prova un mancino al volo, mettendo la palla a lato rispetto al palo di sinistra.18:07

8' De Keteleare entra in area dalla sinistra resistendo alla pressione di Tameze. Arriva poi alle sue spalle Buongiorno che spazza in fallo laterale; il capitano granata rimane poi a terra per un contatto involontario con il nerazzurro.18:10

9' Contropiede Torino guidato da Bellanova, con l'esterno che guadagna il fondo sulla destra, poi crossa al centro trovando una deviazione. Calcio d'angolo per il Torino.18:09

10' Primo tentativo di Zapata! Cross dalla destra di Bellanova, con Zapata che stacca di testa sopra Holm, mettendo però alto sopra la traversa.18:11

11' De Keteleare prova uno scavetto dalla trequarti nel tentativo di cercare un compagno sul secondo palo. Scamacca viene superato dalla traiettoria e la palla finisce sul fondo.18:12