22:54

90'+5' Fine partita: EMPOLI-ROMA 2-1 (13' Cancellieri, 46' Aouar, 93' Niang).22:46

90'+3' GOL! EMPOLI-Roma 2-1! Rete di M'Baye Niang! L'attaccante si trova al posto giusto al momento giusto e non sbaglia dinanzi a Svilar: in questo momento l'Empoli è salvo.



90' Cartellino giallo per M'Baye Babacar.22:39

90' Cartellino giallo per João Costa.22:38

88' Sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra João Gabriel Costa.22:36

85' L'Empoli continua ad attaccare, ma la Roma non corre grossi pericoli: troppo imprecisi gli attaccanti dei toscani.22:35

81' Cartellino giallo per Răzvan Marin.22:30

79' Sostituzione Roma: esce Nicola Zalewski, entra Stephan El Shaarawy.22:30

77' Sostituzione Empoli: esce Youssef Maleh, entra Nicolò Cambiaghi.22:29

75' Ancora Cancellieri pericoloso: sempre affidabile in uscita Svilar che evita il gol all'ex Lazio.22:22

70' Sostituzione Roma: esce Houssem Aouar, entra Lorenzo Pellegrini.22:18

70' Sostituzione Roma: esce Tammy Abraham, entra Sardar Azmoun.22:18

67' Sostituzione Empoli: esce Bartosz Bereszyński, entra Francesco Caputo.22:18

62' Dybala resta il più pericoloso della Roma, in più di un'occasione prova ad impensierire l'Empoli che continua a difendersi con ordine.22:14

57' Cross teso di Zalewski che si trasforma in un tiro pericoloso: la conclusione del polacco però si infrange sul palo destro della porta difesa da Caprile.22:04

55' Sostituzione Empoli: esce Simone Bastoni, entra Jacopo Fazzini.22:02

53' Occasione importante per l'Empoli con Cacace che tira di Destro da posizione ravvicinata: bravo Svilar a bloccare in presa bassa.22:00

51' Occasione per la Roma con Walukiewicz che devia in maniera fortuita verso la sua porta: bravo Caprile ad evitare la rete e a rifugiarsi in calcio d'angolo.21:58

47' Inizia il secondo tempo di EMPOLI-ROMA!21:53

46' Sostituzione Empoli: esce Mattia Destro, entra M'Baye Niang.21:53

46' Sostituzione Empoli: esce Emanuel Gyasi, entra Sebastian Walukiewicz.21:53

Nell'Empoli occhio a Cambiaghi e Niang per dare nuova linfa in attacco, nella Roma scalpitano Baldanzi e Pellegrini.21:37

Prima frazione divertente al Castellani con botta e risposta continui tra Empoli e Roma. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Cancellieri in avvio, la Roma pareggia nel finale di prima frazione con Aouar. Nel mezzo continui ribaltamenti di fronte e ritmi molto alti.21:37

45'+3' Finisce il primo tempo di EMPOLI-ROMA!21:36

45'+1' GOL! Empoli-ROMA 0-1! Rete di Houssem AOUAR! Angelino si inserisce perfettamente e pesca Aouar che a porta praticamente vuota non sbaglia di testa.



41' Problema fisico per Mattia Destro: entra in campo lo staff medico dell'Empoli.21:29

39' Carambola velenosa con Caprile che con un intervento goffa rischia di favorire una deviazione ravvicinata di Abraham: bravo Ismajli ad evitare ulteriori pericoli.21:25

34' Cartellino giallo per Mattia Destro.21:21

31' Dopo poco più di mezz'ora di gioco la statistica del possesso palla vede la Roma nettamente in vantaggio con il 66%.21:21

28' Altra grande occasione per Cancellieri che supera Mancini e si presenta in area: bravo Svilar in uscita a chiudere lo specchio e ad evitare pericoli.21:17

24' Per pochissimo Abraham non arriva sul pallone, la difesa dell'Empoli continua a difendersi alla perfezione.21:11

20' Gol annullato a Cristante per fuorigioco. Si riprende dal risultato di 1-0 per l'Empoli.21:08

15' Ancora Dybala prova a rendersi pericoloso, ma l'Empoli riesce a contenerlo in qualche modo e ad evitare ulteriori pericoli.21:09

13' GOL! EMPOLI- Roma 1-0! Rete di Matteo CANCELLIERI! Un pimpante Gyasi serve Cancellieri che dinanzi a Svilar appare freddo e concreto.



9' Ottima occasione per la Roma con Dybala che dal limite dell'area non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. 20:58

5' Passaggio tagliato di Maleh che viene però ben intercettato dalla difesa della Roma.20:57

2' Cartellino giallo per Emanuel Gyasi.20:49

1' Inizia il primo tempo di EMPOLI-ROMA!20:49

Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in percentuale in Serie A: 74%, 23 su 31 sfide, completano il quadro cinque pareggi e tre successi del club toscano.19:12

La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite contro l’Empoli in campionato, solo una volta i giallorossi hanno ottenuto più successi di fila contro una singola avversaria nella loro storia in Serie A: 10 vittorie consecutive contro l’Udinese tra l’ottobre 2013 e il febbraio 2018.19:11

Le scelte di De Rossi: ce la fa Dybala che parte titolare, panchina per Baldanzi. Gioca Abraham al posto dello squalificato Lukaku, preferito Aouar a Pellegrini.20:17

Le scelte di Nicola: ancora panchina per Zurkowski, mentre gioca Bastoni in mediana. In attacco c'è ancora una volta Cancellieri al fianco di Destro, riposo iniziale per Cambiaghi.20:17

Panchina Roma: Rui Patricio, Boer, Azmoun, Baldanzi, Costa, El Shaarawy, Karsdorp, Kristensen, Huijsen, Llorente, Pagano, Pellegrini, Pisilli.20:49

Panchina Empoli: Berisha, Cambiaghi, Caputo, Fazzini, Goglichidze, Kovalenko, Niang, Perisan, Pezzella, Seghetti, Shpendi, Walukiewicz, Zurkowski.20:48

Formazione ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski.20:16

Formazione EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro.20:16

L'Empoli è reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Udinese, mentre la Roma arriva dall'1-0 sul Genoa.18:58

Benvenuti alla diretta della partita valevole per la 38a giornata di Serie A tra Empoli e Roma.18:57