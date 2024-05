Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla prossima stagione!22:42

90'+3' FINISCE QUI! Verona-Inter termina 2-2!22:38

90'+2' AVEVA SEGNATO SANCHEZ! Pallonetto preciso a battere Perilli, ma il Var annulla per offside!22:38

90'+1' Cross basso e teso di Cuadrado, Perilli è ancora attento e blocca22:36

90' Ci saranno tre minuti di recupero22:35

88' ANCORA PERILLI! Carlos Augusto serve Frattesi a tu per tu con il portiere gialloblù che respinge il tocco sotto dell'ex Sassuolo!22:33

87' Coppola stacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, blocca Di Gennaro22:32

84' A UN PASSO DAL GOL L'INTER! Azione confusa in area del Verona, Frattesi prova a battere Perilli con un pallonetto ma è provvidenziale l'intervento sulla linea di Vinagre che, nel tentativo di spazzare, colpisce la traversa22:30

83' Ultimo cambio nel Verona: esce tra gli applausi Suslov, dentro Cissè, classe 200622:28

82' Anticipo di Magnani su Thuram, con l'attaccante francese che secondo Zufferli commette anche fallo22:26

79' Ripartenza rapida del Verona, Noslin punta l'area ma calcia debolmente tra le braccia di Audero22:23

77' TAVSAN! Tiro improvviso da fuori area, Di Gennaro si distende e respinge!22:21

76' Tentativo di Noslin da fuori, palla alta22:21

74' Esce anche Belahyane, al suo posto Dani Silva22:20

74' Nel Verona fuori Mitrovic, dentro Tavsan22:19

73' OCCASIONE VERONA! Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Serdar prova la zampata sul secondo palo ma Di Gennaro si oppone!22:18

71' ANCORA PERILLI! Bravo il portiere gialloblù a deviare sopra alla traversa il potente destro da fuori di Calhanoglu!22:15

70' CUADARDO! Servito da Calhanoglu, l'ex Juve si fa respingere il tiro da Perilli!22:15

68' Finisce anche la gara di Barella, dentro Asllani22:14

68' Cambia il portiere invece l'Inter: Di Gennaro prende il posto di Audero22:13

67' Dentro anche Charlys al posto di Lazovic22:13

67' Doppio cambio Verona: entra Magnani per Cabal22:13

64' Restano piuttosto alti i ritmi della gara, entrambe le squadre vogliono il gol del vantaggio22:10

60' Ammonito Barella22:06

60' DOPPIA PARATA PAZZESCA DI PERILLI! Cross basso di Buchanan, e il portiere gialloblù si supera prima su Frattesi e poi sulla ribattuta di Sanchez!22:05

59' Suslov prova ancora ad inventare, il suo filtrante per Lazovic è però fuori misura22:04

56' Fuori anche Dimarco per Buchanan22:01

56' Entra Sanchez al posto di Arnautovic22:01

56' Triplo cambio Inter: fuori Dumfries, dentro Cuadrado22:01

52' Pericoloso cross di Tchatchoua, buona uscita da parte di Audero21:57

48' Incursione di Dumfries che però sbaglia al momento del passaggio non trovando né Arnautovic nè Thuram21:53

46' SI RIPARTE! Ricomincia la sfida del Bentegodi, nessun cambio nei due schieramenti!21:49

Una partita piacevole al Bentegodi tra due squadre che possono giocare con la testa libera. Dopo un buon avvio del Verona, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con il gol di Arnautovic, abile a vincere il duello di forza con Coppola e battere Perilli. Poi sale in cattedra Thomas Suslov, che prima serve a Noslin il pallone dell'1-1, e poi, su assist dello stesso Noslin, completa la rimonta con un preciso tiro all'angolino basso. Proprio allo scadere del primo tempo ancora Arnautovic, servito di petto da Frattesi dopo un meraviglioso lancio di Barella, mette la firma sul definitivo 2-2 di questi primi 45 minuti21:39

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Parità all'intervallo tra Verona e Inter!21:36

45'+1' GOL! Verona-INTER 2-2! Gol di Arnautovic! Lancio meraviglioso di Barella per Frattesi, l'ex Sassuolo di petto smorza il pallone per Arnautovic che di potenza firma la sua doppietta e riporta la gara in parità!



Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic21:37

45' Un minuto di recupero21:31

42' Continua a martellare l'Hellas, grande prestazione fin qui della squadra di Baroni21:29

37' GOL! VERONA-Inter 2-1! Gol di Suslov! Errore in disimpegno dell'Inter, ne approfitta l'Hellas con Noslin che dentro l'area apparecchia per Suslov, precisissimo nell'infilare Audero all'angolino basso! Rimonta completata dai gialloblù!



Guarda la scheda del giocatore Tomás Suslov21:25

32' OCCASIONE INTER! Grande azione dei nerazzurri tutta di prima, Arnautovic tocca per Thuram il quale di testa serve Frattesi con l'incornata dell'ex Sassuolo che viene respinta da Perilli!21:19

31' Calhanoglu ci prova su punizione dalla lunga distanza, tiro che sorvola di molto la traversa21:17

30' Arriva il primo giallo dell'incontro: ammonito Cabal per un fallo su Thuram21:16

27' Lancio improvviso di Dimarco a cercare in profondità Dumfries, uscita puntuale fuori area di Perilli che allontana la minaccia21:13

23' Tentativo di Serdar dal limite dell'area, conclusione imprecisa che si perde sul fondo21:09

19' OCCASIONE INTER! Ripartenza dei nerazzurri che trovano spazi nella difesa del Verona, Thuram conclude dal limite ma il suo tiro viene deviato, ne esce una carambola che Perilli neutralizza in corner con un tuffo21:06

16' GOL! VERONA-Inter 1-1! Gol di Noslin! Percussione di Suslov che al limite dell'area premia il perfetto taglio di Noslin, il 17 gialloblù batte Audero con un preciso diagonale! Pareggio immediato dell'Hellas!



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin21:04

13' MITROVIC! Punizione laterale messa in mezzo da Lazovic, il pallone carambola dopo una respinta e il numero 10 gialloblù prova a girare verso la porta trovando però la risposta di Audero, bravo a bloccare il pallone21:00

10' GOL! Verona-INTER 0-1! Gol di Arnautovic! L'ex Bologna, servito da un colpo di testa di Bisseck, vince il duello fisico con Coppola e trafigge Perilli da distanza ravvicinata! Vantaggio nerazzurro al Bentegodi!



Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic20:58

9' Arnautovic scappa oltre la linea della difesa del Verona a cerca l'imbucata per Frattesi, ma l'ex Bologna si trovava in posizione irregolare20:55

7' Zufferli ferma una promettente azione nerazzurra per un fallo di Frattesi, si lamenta Thuram che era pronto a puntare la difesa gialloblù20:53

5' Buona partenza del Verona che resta stabilmente nella metà campo nerazzurra20:51

SI PARTE! È iniziata Verona-Inter! Il primo possesso è nerazzurro!20:46

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per l'ultimo fischio d'inizio della stagione!20:42

Le scelte di Inzaghi: turnover annunciato anche per il tecnico campione d'Italia, il quale tuttavia non rinuncia a Barella e Cahlanoglu a centrocampo, di Frattesi l'altra maglia. In porta gioca Audero, mentre il terzetto difensivo è formato da Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto. Presente sulla sinistra il grande ex Dimarco, di Dumfries invece la corsia opposta. Davanti riposa Lautaro ma non Thuram: insieme al francese spazio ad Arnautovic19:52

Le scelte di Baroni: spazio alle seconde linee in casa gialloblù. Montipò non convocato e allora ecco Perilli tra i pali, con la linea difensiva che vede Cabal e Coppola al centro e Tchatchoua e Vinagre sulle corsie. A centrocampo squalificato Duda, c'è il giovanissimo Belahyane in coppia con Serdar, mentre a supporto dell'unica punta Noslin giocano Mitrovic, Suslov e Lazovic19:50

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: Audero - Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto - Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Arnautovic, Thuram19:47

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: Perilli - Tchatchoua, Coppola, Cabal, Vinagre - Serdar, Belahyane - Mitrovic, Suslov, Lazovic - Noslin19:46

Dirigerà l'incontro Luca Zufferli della sezione di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Lombardo e dal quarto ufficiale Camplone. Al Var opereranno invece Valeri e Miele18:55

I festeggiamenti durano da più di un mese invece in casa nerazzurra. L'Inter di Simone Inzaghi ha riportato il tricolore alla Pinetina conquistando la seconda stella al culmine di un campionato dominato e vinto con pieno merito. 18:46

Sarà un clima festoso quello che si respirerà al Bentegodi, i gialloblù hanno ottenuto la salvezza con una giornata d'anticipo grazie alla vittoria conquistata a Salerno lunedì scorso e sono pronti a festeggiare davanti al proprio pubblico il raggiungimento di un'impresa che a gennaio sembrava disperata. Grande merito va sicuramente al tecnico Baroni che, nonostante una situazione difficile e una rosa rivoluzionata nel mercato invernale, è riuscito a trovare la chiave di volta per portare il Verona all'obiettivo, ma anche al direttore sportivo Sean Sogliano, in grado di far fronte alle numerosi cessioni obbligate con colpi funzionali a basso costo18:42

Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Inter, gara valida per la 38' e ultima giornata del campionato di Serie A!18:36