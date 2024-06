Milan, Theo spaventa i tifosi: dove può andare e il perché dello sfogo

Il cursore di fascia mancina non ha usato giri di parole nella conferenza stampa prima di Austria-Francia: gli scenari di mercato

Theo Hernandez tiene in ansia i tifosi del Milan. Non sono passate inosservate le dichiarazioni del terzino nel corso della conferenza stampa in vista di Austria-Francia (Euro 2024, gruppo D, lunedì 17 giugno, ore 21). “Se resterò al Milan o partirò si vedrà più avanti” ha commentato il cursore di fascia mancina scatenando un inevitabile dibattito sulle prospettive relative al suo futuro.

Theo Hernandez via dal Milan? Le reazioni social dei tifosi

Tifosi scatenati sui social. C’è chi si è schierato con Theo: “Non possiamo fare a meno di te ma se te ne vuoi andare ti capisco. Nel nostro Milan non c’è ambizione ed è giusto che tu voglia lottare per vincere sempre”; “Per quale motivo Theo Hernandez dovrebbe voler rimanere al Milan se ti presenti con Fonseca e se non riesci a prendere manco la punta che dovresti aver chiuso già da almeno una settimana? Se se ne vorrà andare lo sapete benissimo perché accadrà”. “Secondo me sta dicendo alla proprietà che se non fanno un mercato competitivo lui a 27 anni va a giocare da un’altra parte”. Non sono mancati, però, i tifosi stizziti dalle sue dichiarazioni: “Se oggi Theo Hernandez vale quel che vale, lo deve in gran parte al Milan, che lo ha preso dopo una stagione anonima alla Real Sociedad portandolo a vincere uno scudetto e giocare una semifinale di Champions. “Non so se resto”, con due anni di contratto davanti, è irriconoscenza”; “Non contesto che voglia andarsene, è legittimo, per tutti i giocatori. Trovo fuori luogo che senta il bisogno di dirlo pubblicamente, con due anni di contratto davanti, in un torneo internazionale, sapendo che sentimenti provoca nei tifosi milanisti che lo adorano. Non si fa”. Il web come una polveriera.

Theo Hernandez, quale futuro?

Esperti di mercato scatenati. Nicolò Schira, attraverso un post pubblicato sul suo account X, è stato netto parlando del possibile destino di Theo Hernandez dato che, stando alle informazioni in suo possesso, al momento non sarebbe ancora arrivata una proposta di rinnovo da parte del Diavolo: “Il vice capitano rossonero si aspettava una importante proposta di rinnovo dal Milan (non ancora arrivata). A questo punto l’entourage non è rimasto fermo e ha cominciato a esplorare possibili alternative lontano da Milano per il suo assistito: ecco perché i suoi rappresentanti hanno iniziato a guardarsi intorno, visto che Theo è molto apprezzato dalle big straniere, Real Madrid in primis ma non solo. Se il Milan vuole blindare il francese deve mettere sul piatto il prolungamento con ritocco dell’ingaggio. Altrimenti a due anni della scadenza diventa questa l’estate per massimizzare al massimo economicamente la sua cessione”. Ci sarebbe dunque il mancato aumento dello stipendio tra i motivi dello sfogo del giocatore.

Theo Hernandez, i numeri con il Milan

Arrivato proprio dal Real Madrid nell’estate del 2019, Theo Hernandez ha finora totalizzato 213 presenze, 29 gol e 39 assist con la maglia rossonera che è quella che ha indossato di più in assoluto nel corso della sua carriera nelle giovanili del CF Rayo Majadahonda. Gli Europei rappresenteranno una vetrina importante sia per aumentare la sua valutazione di mercato sia per garantirgli di incentivare eventuali proposte. Si vedrà.

Theo Hernandez: presenze, gol e assist nell’ultima stagione

Nel corso dell’ultima stagione in rossonero, Theo Hernandez ha giocato 46 partite tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia mettendo a segno 5 reti e offrendo 11 assist. Nel corso della stagione Pioli ha utilizzato Theo Hernandez anche come difensore centrale. Un ruolo in cui dall’alto della sua esperienza si è disimpegnato con discreti risultati offrendo un possibile punto di partenza per una evoluzione tattica all’occorrenza. Difficile, infatti, pensare di rinunciare alla devastante corsa in progressione del biondo transalpino, alla sua capacità di arrivare al tiro e mettere in condizione i compagni di squadra di far gol. A 26 anni (ne compirà 27 il prossimo 6 ottobre) c’è ancora una carriera davanti. Se sarà al Milan o altrove lo si capirà presto. Intanto, i tifosi del Milan tengono le dita incrociate augurandosi di non perdere uno dei propri pezzi da novanta.