Primo match casalingo per il nuovo Torino di Giampaolo chiamato a dare risposte dopo il deludente ko di Firenze all'esordio; avversario di giornata l'Atalanta di Gasperini, vogliosa di riconfermarsi dopo la grande stagione appena conclusa e al debutto in campionato dopo il rinvio del primo turno.14:17

Giampaolo conferma la fiducia al tandem offensivo formato da Zaza e Belotti con Berenguer a supporto e il centrocampo visto a Firenze con Rincon riferimento centrale. Novità in difesa dove gli esterni Vojvoda e Murru mandano in panchina Izzo e Ansaldi.14:10

Schieramento offensivo per Gasperini che manda in panchina Pasalic e Malinovskyi e lancia dal primo minuto la coppia colombiana formata da Muriel e Zapata insieme a capitan Gomez. Mediana titolare con De Roon e Freuler al centro mentre in difesa out per squalifica Djimsiti e Romero e maglia da titolare per Toloi, Caldara e Sutalo che vince il ballottaggio con Palomino.14:14