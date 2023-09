Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Lecce, gara valida per la 6a giornata di Serie A.18:31

La Juventus deve dimenticare in fretta la scottante sconfitta rimediata tre giorni fa al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 4-2. Una vittoria odierna consentirebbe alla squadra allenata da Max Allegri di posizionarsi, almeno momentaneamente, al secondo posto in classifica, scavalcando proprio il Lecce e il Milan.18:31