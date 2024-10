Da Inter - Juventus é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:58

90'+4' FINISCE INTER - JUVENTUS! 4-4 il finale!19:54

90'+3' Puizione di Barella, fallo in attacco di Bastoni sul secondo palo.19:53

90'+2' Punizione ora per l'Inter dalla trequarti, salgono le torri dalla difesa.19:53

90'+1' Lautaro per il taglio di Frattesi, Locatelli lo chiude in angolo.19:52

90' Tre i minuti di recupero.19:51

89' Inter che prova a prendere metri, ma veramente molta stanchezza in campo.19:49

87' Sostituzione INTER:esce Marcus Thuram-Ulien, entra Mehdi Taremi19:47

85' Ora é la Juventus a spingere, Inter costretta alla difensiva.19:46

83' Sostituzione JUVENTUS: esce Weston McKennie, entra Khéphren Thuram-Ulien.19:44

83' Che partita a San Siro, Juventus che trova il pareggio con la doppietta di Yıldız in poco piú di dieci minuti.19:43

82' GOL! Inter - JUVENTUS 4-4! Rete di Kenan Yıldız. Cross di Conceicao, il numero 10 stoppa sul secondo palo e calcia di potenza: Sommer non puó nulla.



80' YILDIZ! Gran cross di Savona, arriva sul secondo palo il turco che calcia alto!19:40

79' Squadre lunghe, anche stanche, ma partita che sta regalando moltissime emozioni.19:39

77' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Matteo Darmian.19:37

77' Sostituzione JUVENTUS: esce Danilo, entra Federico Gatti.19:37

77' Sostituzione JUVENTUS: esce Dušan Vlahović, entra Samuel-Germain Mbangula.19:37

77' LAUTARO! Contropiede Inter, cross di Thuram per il Toro che calcia al volo: palla alta.19:37

75' AMMONITO Denzel Dumfries.. Doppio intervento falloso su Conceicao: prima Guida dá vantaggio, al secondo estrae il cartellino. 19:36

74' THURAM! Conclusione in area della punta, palla che termina a fil di palo!19:34

72' Juventus che ha rischiato il 5-2 ma che riapre invece la partita, gioello di Yıldız.19:33

71' GOL! Inter - JUVENTUS 4-3! Rete di Kenan Yıldız. Contropiede bianconero, il numero 10 si porta la palla sul sinistro e calcia ad incrociare, non ci arriva Sommer.



69' Continua a spingere l'Inter, continua ad essere pericolosa su angolo: palla che finisce a fil di palo, dopo una deviazione in area su corner di Dimarco.19:31

67' Spreca de Vrij dal dischetto, dopo che un rimpallo lo aveva premiato.19:28

66' ALTRO MIRACOLO DI DI GREGORIO! Su azione d'angolo, conclusione al volo di Barella con il portiere che mette in angolo il pallone dopo la deviazione di Vlahovic.19:27

64' DIMARCO! Sinistro potente sul primo palo, Di Gregorio in tuffo mette in angolo.19:25

63' Sostituzione INTER: esce Benjamin Pavard, entra Yann Bisseck.19:24

63' Sostituzione INTER: esce Piotr Sebastian Zieliński, entra Davide Frattesi.19:23

62' Sostituzione JUVENTUS: esce Timothy Weah, entra Kenan Yıldız.19:23

61' Sostituzione JUVENTUS: esce Nicolò Fagioli, entra Nicolò Savona.19:23

60' CONCEICAO! Ancora pericoloso il portoghese, conclusione deviata in angolo.19:21

59' AMMONITO Benjamin Pavard. Intervento su Weah dopo un ottimo stop a seguire dell'esterno. 19:20

59' Thuram in contropiede si trova uno contro uno con Danilo: il francese mette a sedere l'ex Real ma si allarga troppo, non potendo poi concludere.19:19

58' Cambiaso per il taglio di McKennie, l'arma piú pericolosa della Juventus: de Vrij devia in angolo.19:18

56' Juventus ora tutta in avanti, Inter che si difende con ordine: Motta dovrá mettere mano alla panchina per dare nuova linfa ai suoi.19:17

54' Altra indecisione per la difesa della Juventus pagata molto cara, con Di Gregorio che abbozza l'uscita ma rimane in porta, Danilo che allontana male, Dumfries solo sul secondo palo.19:15

53' GOL! INTER - Juventus 4-2! Rete di Denzel Dumfries. Angolo Inter, Danilo respinge corto: l'olandese questa volta stoppa bene e calcia a fil di palo, dove Di Greforio non puó arrivare.



52' AMMONITO Danilo. Il centrale costretto alla trattenuta per fermare Thuram, che lo aveva superato in velocitá. 19:12

50' OCCASIONE INCREDIBILE PER L'INTER! Dimarco calcisa potente in porta, respinge Di Gregorio, Dumfries manca da due passi il tap in vincente.19:10

49' Conceicao conduce il contropiede ma scarica male su Vlahovic, interviene Bastoni.19:09

48' Pressing alto dell'Inter, Juventus che prova a costruire comunque dal basso.19:08

47' Nessun cambio per i due allenatori, si riparte con gli stessi 22 della prima frazione.19:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05

Buon ritmo, vari errori delle difese nei gol ma anche belle giocate, con Thuram e Conceicao tra i migliori in campo.18:51

Primo tempo ricco di emozioni, Inter che apre con il rigore realizzato da Zielinski, Juventus che risponde prima con la rete di Vlahovic, poi con quella di Weah. Tra il 35 e il 37 minuto i neroazzurri passano di nuovo avanti, pareggiando con Mkhitaryan e segnando la terza rete con un altro rigore sempre insaccato dal polacco.18:50

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - JUVENTUS! 3-2 il risultato parziale.18:49

45'+2' WEAH! Tiro a giro dell'esterno, palla che sfiora il palo!18:48

45'+1' Due i minuti di recupero.18:47

45' Ritmo alto anche in questo finale, Juventus che si affida alle giocate di Conceicao.18:46

42' CHE OCCASIONE PER L'INTER! Thuram palla al piede salta tre avversari, cross per Lautaro che calcia su Danilo: palla che sfiora il palo!18:44

41' Ancora asse Cabal - McKennie, in questo caso é attento de Vrij in chiusura.18:42

39' Due minuti da sogno per l'Inter, da incubo per la Juventus: i nerazzurri rimontano e si riportano in vantaggio con le reti di Mkhitaryan e Zielinski.18:40

37' GOL! INTER - Juventus 3-2! Rete su Rigore di Piotr Sebastian Zieliński. Il polacco con un diagonale a fil di palo batte Di Gregorio che aveva intuito la direzione della conclusione.



37' Confermato il rigore, il tocco di mano dell'olandese avviene dopo il fallo di Kalulu.18:38

36' RIGORE PER L'INTER! Dumfries steso in area da Kalulu, la Juventus chiede un tocco di mano precedente dell'esterno.18:38

35' GOL! INTER - Juventus 2-2! Rete di Henrikh Mkhitaryan. L'armeno in area controlla bene il tocco di Thuram e, di sinistro, beffa Di Gregorio sul suo palo.



34' Che rischio per Locatelli, un retropassaggio quasi beffa Di Gregorio: il portiere riesce ad evitare l'autogol, rientrando in porta.18:35

32' CONCEICAO! Il portoghese punta Dimarco e calcia di prima intenzione, Sommer devia in angolo.18:33

31' Juventus con un compatto 4-1-4-1, Locatelli da volante davanti alla difesa.18:32

30' Fagioli cerca una bella verticale per Conceicao, lo ferma Bastoni.18:31

28' Lautaro esce dal campo zoppicando, problemi alla caviglia per il Toro.18:30

27' Inter che protesta per un fallo su Lautaro Martinez ad inizio azione del gol, VAR che conferma la rete.18:29

26' GOL! Inter - JUVENTUS 1-2! Rete di Timothy Weah. Conceicao entra in area e con un dribbling trova il fondo, cross teso per l'esterno che insacca da due passi



25' Partita molto intensa, come da aspettarsi da un Derby di Italia.18:27

24' CABAL! Conclusione al volo dalla distanza, palla di poco a lato.18:25

23' Rischia molto la Juventus, Di Gregorio non trova il pallone in uscita, ma c`é un fallo di Pavard sul portiere.18:24

22' Inter subito in attacco, Dimarco fermato in angolo da Cambiaso.18:23

21' Il VAR conferma le posizioni regolari di McKennie e Vlahovic, Inter sorpresa dall'inserimento centrale dell'americano.18:22

20' GOL! Inter - JUVENTUS 1-1! Rete di Dušan Vlahović. Grandissima palla di Cabal per l'inserimento di McKennie, tocco al volo per la punta che, da due passi, insacca!



18' Cambiaso perde un pallone sanguinoso, lo salva Kalulu che ferma il cross di Dimarco.18:20

16' Si sblocca la partita, Inter che aveva iniziato con miglior piglio e che trova il vantaggio su rigore.18:17

15' GOL! INTER - Juventus 1-0! Rete su Rigore di Piotr Zieliński. Il centrocampista calcia centrale e forte, Di Gregorio anticipa il movimento ed é battuto.



14' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Thuram anticipa Danilo in area, lo tocca il centrale. Per Guida non ci sono dubbi, é rigore.18:15

13' Rischia Barella sul pressing di Locatelli, alla fine l'ex Sassuolo commette fallo.18:16

11' Schema per il pallone dentro di Dimarco, cross che termina sul fondo.18:11

10' Barella per Lautaro, l'argentino chiuso in angolo da Danilo.18:11

9' Possesso palla dell'Inter, Juventus che ora aspetta.18:10

7' Cross di Dumfries che taglia tutta l'area, non ci arriva Lautaro Martinez.18:07

6' Danilo indica alla panchina di star bene, posseso palla ora per l'Inter.18:06

4' A terra Danilo, il centrale cade male dopo aver commesso fallo su Thuram.18:05

3' Nell'Inter è Zielinski a prendere il posto di Calhanoglu, con Barella che rimane mezzala.18:04

2' Angolo Juventus, Fagioli al centro, Thuram allontana.18:03

1' Subito pericoloso Conceicao, cross di trivela che de Vrij mette in angolo.18:02

1' INIZIA INTER - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.18:01

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.17:15

La Juventus è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare (3V, 3N) in cui ha affrontato l’Inter in Serie A con entrambe le squadre nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente di queste: 0-1 lo scorso 4 febbraio17:14

Thiago Motta opta per Conceicao e Weah da esterni, Fagioli che lavorerá sulla trequarti, Vlahovic prima punta. Attenzione alla posizione di Cambiaso, che potrebbe giocare da terzino o da quinto di centrocampo.17:13

Inzaghi schiera a centrocampo Zielinski, Barella e Mkhitaryan, con il nazionale italiano che potrebbe fungere da perno basso. De Vrij al centro della difesa, Thuram - Lautaro coppia fissa d'attacco.17:12

La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Cabal, Kalulu, Danilo, Cambiaso - Locatelli, McKennie - Conceicao, Fagioli, Weah - Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Yildiz, Adzic, Thuram, Savona, Rouhi, Mbangula17:10

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Darmian, Palacios, Berenbruch, Taremi17:09

A San Siro va in scena una delle partite piú attese della stagione, con l'Inter di Simone Inzaghi che affronta la Juventus di Thiago Motta.17:07