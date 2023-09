Grazie per aver seguito la diretta scritta di Inter-Sassuolo e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.23:01

Bastano nove minuti al Sassuolo per ribaltare l'Inter e centrare la vittoria al Meazza, dopo il successo contro la Juventus dello scorso sabato. I nerazzurri passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Dumfries, che rientra sul sinistro e batte Consigli sul secondo palo. Nella ripresa, però, i neroverdi partono subito forte e, dopo aver sfiorato il pareggio con Erlic, lo trovano al 52' con Bajrami, che sfrutta l'assist di Berardi e batte un colpevole Sommer sul primo palo. Nove minuti più tardi il capitano del Sassuolo si mette in proprio: riceve sulla destra, rientra sul sinistro saltando Mkhitaryan e calcia splendidamente a giro dai 25 metri, pescando l'angolino. Inzaghi cambia qualcosa e il neoentrato Frattesi va subito vicino al pareggio che però non arriva, con il risultato finale che condanna l'Inter alla prima sconfitta stagionale.23:00

Prima sconfitta stagionale per l'Inter, che cade dopo cinque vittorie consecutive e viene raggiunta in testa alla classifica dal Milan, con le due squadre di Milano entrambe a quota 15 punti. Secondo successo di fila, sempre contro una big, e prima vittoria in trasferta in campionato per il Sassuolo, che sale così all'ottavo posto con nove punti.22:54

90'+6' FISCHIO FINALE: INTER-SASSUOLO 1-2. I neroverdi ribaltano il gol di Dumfries con le reti di Bajrami e Berardi.22:43

90'+5' LAUTARO VICINO AL PAREGGIO! Dumfries imbuca per il suo capitano, che rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, ma non trova la porta.22:41

90'+3' Grande intervento difensivo di Ferrari, che anticipa Sanchez e appoggia all'indietro per Consigli.22:39

90' Segnalati sei minuti di recupero.22:36

89' CHE PARATA DI SOMMER! Uno-due tra Berardi e Laurentié, con il francese che calcia di prima sul secondo palo, ma viene fermato dal volo del portiere svizzero.22:35

88' Dumfries prova a prolungare di testa per l'inserimento di Frattesi, ma Consigli esce e fa suo il pallone.22:34

85' LAURIENTE SPRECA LA PALLA DELL'1-3! Il numero 45 riceve in area e calcia di prima con il sinistro, trovando solo l'esterno della rete.22:31

85' Quinta sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Hakan Çalhanoğlu, minuti per Davy Klaassen.22:31

84' Giropalla prolungato del Sassuolo. L'Inter non riesce a recuperare il pallone.22:30

81' Quinta sostituzione per il Sassuolo. Martin Erlić lascia spazio a Gian Marco Ferrari.22:27

80' Proteste veementi da parte dei giocatori dell'Inter per un presunto tocco di mano di Erlic su conclusione di Lautaro Martinez. Massimi, però, fischia calcio di punizione per il Sassuolo per fallo di Sanchez su Matheus Henrique.22:26

78' Quarta sostituzione per il Sassuolo. Finisce la partita di Andrea Pinamonti, al suo posto Grégoire Defrel.22:24

77' Crampi per Erlic, costretto a lasciare momentaneamente il campo.22:23

74' AMMONITO Matheus Henrique per aver allontanato il pallone.22:20

73' Destro al volo di Berardi: palla in curva.22:19

70' CONSIGLI SALVA SU FRATTESI! Carlos Augusto imbuca in area per l'ex della partita, che prova a superare il suo ex compagno con un tocco sotto, ma Consigli si oppone con una grande uscita bassa.22:17

68' Quarta sostituzione per l'Inter. Esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:15

68' Terza sostituzione per l'Inter. Fuori Alessandro Bastoni, dentro Stefan de Vrij.22:14

68' Seconda sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Henrikh Mkhitaryan, minuti per Davide Frattesi.22:14

68' Prima sostituzione per l'Inter. Marcus Thuram lascia spazio ad Alexis Sánchez.22:14

66' PILLOLA STATISTICA: Denzel Dumfries è il primo difensore ad avere all'attivo più di un gol e più di un assist nei cinque grandi campionati europei in corso (2+2).22:13

63' GOL! Inter-SASSUOLO 1-2! Rete di Domenico Berardi! Gol straordinario del capitano neroverde, che punta Mkhitaryan, rientra sul sinistro e calcia alla grande dai 25 metri, mandando il pallone all'angolino con il tiro a giro.



61' Terza sostituzione per il Sassuolo. Finisce la partita di Nedim Bajrami, al suo posto Samu Castillejo.22:09

61' Seconda sostituzione per il Sassuolo. Esce Mattia Viti, entra Ruan Tressoldi.22:07

59' Cross interessante di Mkhitaryan, sul quale Acerbi non riesce però ad arrivare.22:05

57' Thuram riceve da Calhanoglu in area, si gira e calcia scivolando, con il pallone che finisce sul fondo.22:03

54' GOL! Inter-SASSUOLO 1-1! Rete di Nedim Bajrami! Berardi finta di calciare e imbuca per l'albanese, che calcia di prima sul primo palo sfruttando l'errore di Sommer per trovare la rete del pareggio.



52' ERLIC A UN PASSO DAL PAREGGIO! Schema da corner riuscito perfettamente per il Sassuolo, con il difensore neroverde che stacca sul cross di Berardi, non trovando la porta per centimetri.21:58

49' Grande anticipo di Erlic, che arriva prima di Lautaro sul cross di Barella deviato da Matheus Henrique.21:55

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Sassuolo.21:51

46' Prima sostituzione per il Sassuolo. Fuori Matías Viña, dentro Marcus Pedersen.21:51

Partita che ora si è messa sui binari preferiti dall'Inter, con i nerazzurri che avranno la possibilità di sfruttare gli spazi lasciati dal Sassuolo. La squadra di Dionisi, infatti, sarà costretta a scoprirsi per trovare la rete del pareggio.21:52

Inter avanti di un gol al termine dei primi 45 minuti, grazie alla rete arrivata al primo minuto di recupero per opera di Denzel Dumfries, che riceve da Thuram, salta Viti rientrando sul sinistro e supera Consigli con un sinistro sul secondo palo. La squadra di Inzaghi era andata vicina al vantaggio al 33' con il colpo di Thuram proprio su cross di Dumfries, ma aveva rischiato anche di andare sotto per il destro potente di Toljan, parato da Sommer. Portiere nerazzurro decisivo anche al 49', quando è bravo a chiudere lo specchio a Bajrami, lanciato in porta da un retropassaggio errato di Calhanoglu.21:46

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: INTER-SASSUOLO 1-0. Nerazzurri in vantaggio con il gol di Dumfries.21:34

45'+4' CHE OCCASIONE PER BAJRAMI! Calhanoglu sbaglia il retropassaggio di testa per Sommer, Bajrami si lancia sul pallone e prova a superare Sommer con un pallonetto, ma il portiere dell'Inter si oppone con una grande uscita.21:34

45'+1' GOL! INTER-Sassuolo 1-0! Rete di Denzel Dumfries! Servito da Thuram, l'olandese sfida Viti all'interno dell'area, rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, battendo Consigli.



45' Concessi due minuti di recupero.21:30

43' Altra sgroppata di Dumfries, il cui tocco all'indietro per Lautaro viene deviato da Erlic.21:29

41' Ennesimo cross basso dei giocatori dell'Inter ed ennesimo buco degli attaccanti nerazzurri, che anche stavolta non arrivano sul pallone per centimetri.21:26

39' SOMMER SALVA SU TOLJAN! Buona azione in transizione del Sassuolo, con Berardi che porta palla e poi di tacco libera il terzino destro. Toljan calcia forte sul secondo palo, trovando la grande risposta di Sommer.21:24

36' Possesso prolungato dell'Inter. Ora il Sassuolo è costretto a difendersi.21:22

33' THURAM A UN PASSO DAL GOL! Barella imbuca per Dumfries, che scappa a Vina e cross in mezzo per il francese, il cui colpo di testa finisce alto di poco.21:18

30' Cross basso di Dumfries per Thuram, intercettato da Viti.21:15

27' Pressione aggressiva da parte di Pinamonti, che costringe Sommer al rinvio affrettato, direttamente in fallo laterale.21:12

24' Richiamo verbale di Massimi nei confronti di Berardi, protagonista di un fallo ai danni di Bastoni.21:09

21' Dimarco crossa basso sul primo palo, Erlic allontana di controbalzo.21:06

18' Verticalizzazione di Barella per Mkhitaryan, che viene fermato dall'ottimo recupero di Toljan.21:04

15' Giropalla difensivo del Sassuolo. I nerazzurri aspettano senza concedere spazio.21:00

12' È un po' diminuita l'intensità messa in campo dall'Inter, dopo un inizio a ritmo altissimo.20:57

9' Corner di Bajrami sul secondo palo per la testa di Erlic, la cui conclusione è centrale e finisce tra le braccia di Sommer.20:54

6' Che accelerazione di Thuram! Il francese sprinta sulla destra, scappa a Viti e, arrivato sul fondo, cerca lo scarico per Lautaro, ma Consigli si oppone con l'uscita bassa e la difesa del Sassuolo riesce a liberare.20:52

4' È la squadra di Inzaghi a fare la partita in questo avvio. Il Sassuolo si difende nella propria metà campo.20:49

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Sassuolo. Il primo pallone della partita è giocato dai padroni di casa.20:45

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Massimi darà il via al match.20:18

Dionisi ritrova Consigli in porta e dà una chance dal primo minuto a Viti al centro della difesa, lasciando in panchina Ruan Tressoldi. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda centrocampo, trequarti e attacco, che sarà guidato dall'ex Pinamonti.20:17

Simone Inzaghi continua le sue rotazioni minime, cambiando solo due uomini rispetto alla formazione schierata a Empoli. Torna titolare Dumfries, con Darmian che scala tra i tre difensori e Pavard inizialmente in panchina. Parte fuori anche Frattesi, che cede il posto a Barella, a centrocampo con i confermatissimi Calhanoglu e Mkhitaryan. Non si tocca la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sassuolo si schiera in campo con 4-2-3-1: Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Castillejo, Volpato, Thorstvedt, Tressoldi, Defrel.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic, Sanchez.20:13

Vuole il secondo colpaccio di fila, invece, la formazione di Alessio Dionisi, reduce dalla vittoria per 4-2 al Mapei Stadium contro la Juventus, grazie alla quale è salita al dodicesimo posto in classifica con 6 punti. I neroverdi, però, hanno finora perso entrambe le partite giocate in trasferta, sul campo del Napoli e a Frosinone.20:12

La squadra di Simone Inzaghi cerca il sesto successo consecutivo in Serie A per continuare il filotto di vittorie in campionato e restare prima in classifica a punteggio pieno. Al momento, i nerazzurri, sono stati raggiunti in vetta dal Milan, che sta vincendo il proprio match di giornata sul campo del Cagliari. L'Inter ha il miglior attacco con 14 gol e anche la miglior difesa del campionato, poiché Yann Sommer ha subito un solo gol, nel derby con i rossoneri.20:10

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Sassuolo, gara valida per la sesta giornata di Serie A.20:08