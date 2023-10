Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Monologo Juventus che sblocca la gara con Kean, ma l'attaccante bianconero si trovava in leggero offside in avvio di azione. Lo stesso Kean e Vlahovic vanno a più riprese vicini al vantaggio mentre il Verona fa paura a Szczesny nel finale di primo tempo con Bonazzoli. Nella ripresa è un vero e proprio assedio degli uomini di Allegri, Feliciani annulla con l'ausilio del Var un altro gol a Kean ma proprio al 96' Cambiaso risolve una mischia dopo un palo di Milik e regala alla Juve la vetta momentanea della classifica22:50

Un assedio durato quasi 90 minuti della Juventus, che dopo due gol tolti dal Var porta a casa i tre punti con un gol di Cambiaso all'ultima azione22:47

90'+9' FINISCE QUI ALLO STADIUM! Cambiaso la decide allo scadere!22:44

90'+8' Ammonito Cambiaso che si è tolto la maglia dopo il gol22:44

90'+6' GOL! JUVENTUS-Verona 1-0! Gol di Cambiaso! Stacco di Milik che colpisce il palo, mischia furibonda sulla linea di porta risolta da Cambiaso che fa cadere il muro gialloblù



Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso22:44

90'+5' Ultimo cambio nel Verona, entra Coppola al posto di Terracciano22:40

90'+4' Assedio Juve in questo finale, resiste il Verona22:39

90'+3' Miretti! Tiro a giro dal limite, palla fuori22:38

90'+2' YILDIZ! Pallonetto al volo sulla spizzata di Milik, palla alta di pochissimo!22:37

90' Sei minuti di recupero22:36

90' RABIOT! Stacca sul corner di Chiesa, respinge Folorunsho22:35

89' Azione personale di Suslov che salta due avversari e mette in mezzo, blocca Szczesny22:34

87' Le prova tutte Allegri, dentro Yildiz al posto di Rugani22:32

86' CHIESA! Tiro da posizione defilata sul secondo palo, palla fuori di poco!22:31

84' Fuori Bonazzoli nel Verona, dentro Serdar22:29

84' Cross di Cambiaso e stacco di Milik alto, ma poco prima Chiesa viene atterrato da Folorunsho in area, secondo Feliciani non c'è nulla22:30

83' Ci prova Lazovic, tiro fuori non di molto ma con Szczesny in controllo22:28

82' Cambio nella Juve, entra Milik al posto di Vlahovic22:26

80' Avanza il Verona, cross dalla sinistra e fallo in attacco di Djuric22:25

77' Cross di Tchatchoua a cercare Djuric, blocca Szczesny22:22

73' Cambia anche il Verona: Lazovic, Tchatchoua e Suslov entrano al posto di Faraoni, Doig e Honglà22:18

72' Gatti! Tiro dal limite che sorvola la traversa!22:17

69' OCCASIONE PER CHIESA! Gran palla di Locatelli per McKennie, cross basso per Chiesa a Montipò battuto e Faraoni salva a pochi passi dalla linea!22:14

67' Miretti innesca Vlahovic, il tiro del serbo dal limite è però impreciso22:12

65' Sponda di Djuric per Bonazzoli, tiro altissimo dell'attaccante italiano22:10

64' Subito Chiesa! Riceve sulla sinistra, converge e conclude verso la porta, devia in angolo Montipò22:09

62' Doppio cambio nella Juve, fuori Kostic e Kean e dentro Chiesa e Cambiaso22:07

60' Tiro di Miretti dal limite, conclusione deviata e controllata da Montipò22:05

57' Kean aveva insaccato di testa su un cross di McKennie, ma in avvio di azione l'attaccante bianconero aveva commesso fallo su Faraoni22:02

56' Ora scatta anche il giallo per Moise Kean22:01

55' ANNULLATO IL GOL DI KEAN! L'attaccante della Juve ha commesso un fallo in avvio di azione22:00

54' Feliciani al Var, ha segnato Kean ma c'è un contatto da valutare22:00

50' RABIOT! Diagonale potente dal limite fuori di un soffio! Ha toccato Montipò ma non ha visto la deviazione Feliciani, è una gran parata quella del portiere gialloblù21:56

50' Ammonito Folorunsho per proteste21:55

48' CHE OCCASIONE PER LA JUVE! Cross di Kostic e stacco di Kean che tutto solo manda incredibilmente alto!21:53

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

46' C'è un cambio all'intervallo nella Juve, entra Miretti al posto di Weah21:50

Regge per adesso il muro del Verona, che si è reso protagonista anche di qualche sporadica sortita offensiva sfiorando il gol nel finale21:43

Buona Juve in questo primo tempo, i bianconeri non riescono però a sfondare il muro del Verona. Kean realizza un gran gol al quarto d'ora, ma il Var annulla per un offside millimetrico. Lo stesso Kean è l'uomo più pericoloso dei bianconeri, più impreciso invece Vlahovic che manca due buone occasioni servito in entrambe le circostanze da Kostic. Nel finale però, è del Verona l'occasione più nitida del match con la gran parata di Szczesny che chiude il primo palo sulla girata al volo di Bonazzoli21:37

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo21:35

45'+2' OCCASIONE VERONA! Bonazzoli si coordina al volo su una respinta di Bremer, gran parata di Szczesny!21:32

45' Ci saranno tre minuti di recupero21:30

42' Altra discesa di Kostic, appoggio dentro l'area per Vlahovic che viene chiuso in corner al momento del tiro21:27

40' Arriva l'ammonizione anche per Rugani, fallo a centrocampo su Djuric21:25

38' Primo giallo del match, fallo di Djuric che sbraccia su Gatti21:23

36' VLAHOVIC! Colpo di testa da distanza ravvicinata, il pallone finisce alto! Altra grande chance per i bianconeri21:22

35' Buona azione del Verona, lancio nello spazio di Duda per Faraoni un pizzico troppo lungo, esce Szczesny21:20

32' Numero di Kean! In mezzo a tre avversari, si allarga con un tunnel su Terracciano e conclude da posizione defilata non inquadrando lo specchio21:17

30' Folorunsho! Avanza e conclude dal limite, palla fuori di poco21:15

27' Si fa vedere in avanti il Verona, cross di Terracciano a cercare Djuric il quale, complice la marcatura di Bremer, non riesce ad arrivare sul pallone21:13

26' Punizione di Kostic messa in mezzo, il cross del serbo è però troppo profondo 21:11

23' Chiede un rigore il Verona per un possibile tocco di mano di Weah sul cross di Doig. Dopo il controllo del Var, Feliciani fa riprendere il gioco21:10

20' Sempre Kean pericoloso! Cross di Kostic dalla sinistra, colpisce di prima Kean che spedisce fuori!21:05

19' ANCORA KEAN! Colpo di testa sulla punizione di Locatelli, Montipò alza sopra la traversa con la punta delle dita21:04

15' Veramente millimetrico il fuorigioco di Kean in occasione della rete21:02

13' Aveva segnato un gran gol Kean, che dopo aver saltato due avversari aveva battuto Montipò con un destro dal limite, ma il Var annulla per un fuorigioco in avvio di azione21:01

10' Ancora Vlahovic! Scappa Kostic sulla sinistra, cross basso in mezzo e Vlahovic manca l'impatto col pallone a botta sicura!20:56

9' Buona chiusura di Dawidowicz che anticipa Vlahovic, rimessa in zona offensiva per la Juve20:55

8' Vlahovic! Primo lampo del serbo che spalle alla porta si gira subito e conclude verso la porta trovando la parata di Montipò20:53

7' Kean! Ci prova dal limite dell'area, ribatte la difesa del Verona20:52

6' Tacco di prima di Kean a cercare Vlahovic, chiude Dawidowicz20:51

5' Avanza Kostic sulla sinistra, il suo cross è impreciso e termina direttamente sul fondo20:50

3' Finta di Weah sulla destra, l'americano appoggia per il connazionale McKennie il cui cross però è sbagliato20:48

SI PARTE! Primo possesso bianconero!20:45

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto per il calcio d'inizio20:42

Le scelte di Baroni: cambia disposizione tattica il tecnico gialloblù che si affida alle due punte per affrontare la Juventus. Ci saranno Bonazzoli e Djuric infatti a comporre l'attacco gialloblù, resta fuori almeno inizialmente Ngonge. Mediana rinforzata con Duda, Honglà e Folorunsho, da capire chi tra Faraoni e Terracciano scalerà nel terzetto arretrato e chi si metterà sulla fascia destra. A sinistra gioca invece Doig, panchina iniziale per Lazovic19:55

Le scelte di Allegri: aspettative della vigilia confermate per la Juventus, difesa quasi obbligata a causa delle assenze mentre sulla sinistra Kostic vince il ballottaggio con Cambiaso. Confermato Weah sulla destra con McKennie che scala a centrocampo, davanti torna dal 1' Vlahovic che farà coppia con Kean. Parte ancora in panchina Federico Chiesa19:55

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con lo stesso schieramento, 3-5-2 anche per Baroni: Montipò - Magnani, Dawidowicz, Faraoni - Terracciano, Folorunsho, Honglà, Duda, Doig - Bonazzoli, Djuric19:50

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: consueto 3-5-2 per i bianconeri: Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Kean19:37

Direzione di gara affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini e dal quarto ufficiale La Penna. Nasca e Abbattista sono invece gli addetti al Var19:35

Vittoria che invece manca da sette partite per il Verona, che dopo i sei punti nelle prime due gare di campionato ha collezionato solamente due pareggi e cinque sconfitte. Problema gol per la compagine di Baroni, sono solo tre infatti le reti realizzate dai gialloblù nelle ultime sette uscite19:33

Possibile primo posto momentaneo per la Juventus, in attesa ovviamente della gare delle milanesi, 123 partite dopo l'ultima volta. I bianconeri arrivano sull'onda dell'entusiasmo di tre vittorie nelle ultime quattro partite dove la squadra di Allegri non ha mai incassato reti.19:31

Benvenuti alla diretta di Juventus-Hellas Verona, quarto anticipo della decima giornata del campionato di Serie A!19:28