Le scelte di Inzaghi: in attacco la coppia formata da Dzeko e Lautaro. Lukaku parte dalla panchina. Dimarco e Dumfries gli esterni, Calhanoglu in regia.20:00

Le scelte di Stankovic: in avanti Caputo e Gabbiadini. Leris a destra, Villar in mediana. In difesa spazio ad Amione. Sabiri in panchina, out Quagliarella.20:01