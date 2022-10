Stadio Via Del Mare di Lecce 29 Ottobre 2022 ore 18:00

Baroni opta per Oudin nel tridente con Ceesay e Strefezza. In mediana, Blin al posto di Askildsen, mentre sull'out di sinistra Gallo preferito a Pezzella.17:27

4-4-2 per la Juventus: Szczesny - Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro - McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic - Soule, Vlahovic.17:00

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Juventus, dodicesima giornata di Serie A.16:44

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori16:44

PREPARTITA

Lecce - Juventus è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Juventus sarà Daniele Chiffi coadiuvato da Luca Mondin e Salvatore Affatato. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; la Juventus ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Lecce ha fatto 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-0 mentre La Juventus ha incontrato l'Empoli vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Gabriel Strefezza con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic con 6 gol.

Probabili formazioni:

LECCE: Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

Lecce e Juventus si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Lecce-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la Juventus, l'ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successi bianconeri e due pareggi nel massimo campionato.

La Juventus ha vinto 4-0 l'ultimo precedente contro il Lecce in Serie A, il 26 giugno 2020 - i bianconeri non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna nell'ultimo turno, il Lecce potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (Udinese e Parma in quell'occasione).

Il Lecce ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di Serie A al Via del Mare per 1-1 e potrebbe per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato trovare il pari in cinque incontri interni di fila.

La Juventus vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol e potrebbe tenere la porta inviolata per tre gare consecutive nel massimo campionato per la prima volta dallo scorso febbraio - si torna invece al febbraio 2021 per trovare l'ultima serie di tre successi accompagnati da clean sheet.

Da una parte solo la Lazio (sette) ha registrato più clean sheet della Juventus (sei) nella Serie A in corso, dall'altra il Lecce è una delle due formazioni che non ha ancora tenuto la porta inviolata nel campionato in corso.

Il Lecce è la formazione che ha subito più gol da palla inattiva nella Serie A 22/23 (nove, al pari della Cremonese), mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla ferma, dietro solamente al Napoli (nove).

Federico Di Francesco non segna da 17 presenze di Serie A e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza reti nella competizione (26 tra agosto 2017 e settembre 2018) - il classe '94 ha giocato quattro partite contro la Juventus in Serie A, con quattro maglie differenti (Bologna, Sassuolo, SPAL ed Empoli) trovando sempre la sconfitta.

Dopo la rete contro l'Empoli nell'ultimo turno, Moise Kean potrebbe andare in rete per due presenze consecutive di Serie A solamente per la seconda volta nella competizione: la prima fu una striscia di quattro tra marzo e aprile 2019.

Federico Chiesa potrebbe tornare a giocare un match di Serie A a 293 giorni di distanza dalla gara contro la Roma dello scorso gennaio: l'attaccante della Juventus ha trovato un gol e un assist nella sua unica sfida di Serie A contro il Lecce, il 15 luglio 2020, proprio al Via del Mare, con la maglia della Fiorentina.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Juventus Partite giocate 11 11 Numero di partite vinte 1 5 Numero di partite perse 5 2 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 9 17 Gol totali subiti 14 7 Media gol subiti per partita 1.3 0.6 Percentuale possesso palla 41.1 49.3 Numero totale di passaggi 3566 4859 Numero totale di passaggi riusciti 2688 4091 Numero di tiri nello specchio per partita 33 49 Percentuale di tiri in porta 44.6 42.6 Numero totale di cross 178 192 Numero medio di cross riusciti 40 59 Duelli per partita vinti 524 453 Duelli per partita persi 525 449 Corner subiti 75 50 Corner guadagnati 45 48 Numero di punizioni a favore 142 113 Numero di punizioni concesse 151 129 Tackle totali 187 158 Percentuale di successo nei tackle 56.7 55.1 Fuorigiochi totali 21 18 Numero totale di cartellini gialli 27 17 Numero totale di cartellini rossi 2 3

