Primo successo in un big match, il sesto consecutivo in campionato, per il Napoli, che sale a quota 25 punti in classifica e si porta momentaneamente a +7 sull'Inter secondo, impegnato domani sul campo dell'Empoli. Terza sconfitta in Serie A per il Milan, che interrompe una striscia di due vittorie di fila e rischia di venir scavalcata dal Torino, in campo giovedì contro la Roma.

Succede tutto nel primo tempo a San Siro, quando il Napoli trova i due gol che decidono la partita. La squadra di Conte sblocca la partita dopo cinque minuti con Lukaku, che va via a Pavlovic e batte Maignan sul primo palo. I rossoneri rispondono cercando il pareggio con Musah e Chukwueze, ma al 43' gli azzurri trovano il raddoppio con un gran gol di Kvaratskhelia, che pesca l'angolino basso con un destro da fuori area. Nella ripresa il Milan parte forte e troverebbe subito il gol dell'1-2 con il colpo di testa vincente di Morata, ma l'arbitro Colombo annulla per fuorigioco. Gli uomini di Fonseca ci provano ancora con i subentrati Leao e Pulisic, ma non trovano lo spunto giusto per fare gol.