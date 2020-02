LIVE NAPOLI - TORINO 1-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 54000 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta di Napoli-Torino!20:15

Al San Paolo il Napoli vuole continuare la risalita in classifica, con l'obiettivo di rientrare in zona Europa. Il Torino, invece, vuole mettersi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane20:15

Gattuso recupera Mertens dopo il problema fisico subito contro il Barcellona, ma il belga inizierà dalla panchina. Spazio da titolare per Politano20:15

Longo, invece, schiera Baselli dal 1', puntando in avanti sulla coppia Zaza-Belotti20:15

Il direttore di gara è il signor Mariani di Aprilia20:15

1' E' INIZIATA LA PARTITA!20:46

2' LUKIC! Prova la girata in area il calciatore dei granata (oggi in maglia bianca), palla in corner20:47

2' DE SILVESTRI! Lunga azione sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla arriva all'esterno che prova a calciare in porta dopo una brutta respinta di ospina, la difesa respinge quasi sulla linea20:47

3' INSIGNE! Ci prova il Napoli sul ribaltamento di fronte, palla di poco fuori20:48

5' Ritmi alti al San Paolo, le due squadre si contendono il pallone a centrocampo20:50

7' Gioco fermo, c'è Baselli a terra20:52

8' Dopo le cure mediche il centrocampista, che era scivolato facendosi male alla gamba destra, è pronto a rientrare20:53

9' MILIK! Gran botta dalla distanza del polacco, Sirigu si distende e respinge. Sul prosieguo dell'azione, Insigne prova a ridare palla a Milik, che però si fa trovare in fuorigioco20:54

10' Iniziativa di Politano sulla destra, il cross è troppo lungo per i compagni di squadra20:55

13' Dopo le due occasioni iniziali, il Torino ora è rintanato nella propria metà campo. Il Napoli cerca varchi a centrocampo20:58

14' Il terreno bagnato rischia di beffare Ospina, il portiere comolmbiano scivola al limite ma riesce a restare in area con la palla tra le braccia20:59

16' Ancora difficoltà per colpa del terreno viscido: Insigne scivola e non riesce ad arrivare su un buon cross di Politano21:01

18' Punizione di Insigne verso il centro dell'area, spazza fuori la difesa granata ma il Napoli resta in zona d'attacco21:03

19' GOL DEL NAPOLI! HA SEGNATO MANOLAS!



20' Punizione all'altezza della fascia destra di Insigne, cross preciso per la testa del greco che anticipa tutti e batte Sirigu per l'1-021:05

22' Torino in difficoltà: Rincon stende Di Lorenzo a centrocampo, palla di nuovo ai partenopei21:07

23' Politano ci prova dalla lunghissima distanza, il pallone si spegne lentamente sul fondo21:08

24' INSIGNE! Ingenuità di Ansaldi che sbaglia il retropassaggio, il capitano del Napoli prova il colpo sotto ma colpisce male e spara addosso a Sirigu21:09

26' Napoli ancora pericoloso: Zielinski prova un cross basso in area, non ci arrivano gli attaccanti della squadra di casa21:11

29' INSIGNE! Sponda di testa di Milik che trova la gran conclusione al volo del suo capitano, Sirigu manda in angolo con la punta delle dita21:14

31' Proteste del Napoli per una presunta spinta di Bremer su Milik, per l'arbitro è invece fallo in attacco del numero 9921:16

34' INSIGNE! Punizione del numero 24: palla alta, ma non di molto21:19

36' AMMONITO RINCON! Intervento in ritardo su Politano e cartellino giallo praticamente automatico21:21

39' Lancio profondo di Hysaj, N'Koulou protegge l'uscita di Sirigu21:24

40' AMMONITO ZAZA! L'attaccante granata è punito per una trattenuta ai danni di Lobotka21:25

43' MILIK! Altra occasione per il Napoli, il colpo di testa del polacco è parato da Sirigu21:28

44' Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara21:29

44' A terra Fabian Ruiz, lo staff medico è in campo per assistere il centrocampista del Napoli21:29

44' Lo spagnolo resta fuori dal campo, il Napoli è momentaneamente in dieci21:29

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI-TORINO 1-021:30

45' Decide al momento la rete di Manolas al 19'. Vantaggio legittimato da una prestazione più che positiva, finora, da parte della squadra partenopea21:30

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:46

46' Nessun cambio al fischio iniziale della seconda frazione: anche Fabian Ruiz è tornato a giocare dopo l'infortunio di fine primo tempo21:46

47' Hysaj prova a imbeccare Milik ma calibra male il lancio: palla sul fondo21:47

50' Il Torino inizia il secondo tempo pressando più alto rispetto ai precedenti 45': grazie a questa tattica Rincon guadagna una punizione dalla tre quarti21:50

51' Ripartenza pericolosa del Napoli, Fabian Ruiz ha tanto spazio per tirare in porta ma inspiegabilmente serve in una zona senza giocatori con la maglia azzurra21:51

52' Gioco pericoloso di Politano in zona d'attacco. Il Torino può rifiatare21:52

55' Milik prova a coordinarsi in area di rigore, il suo tiro in porta viene però respinto21:55

56' MILIK! Ancora napoli in attacco, con Insigne che trova il centravanti polacco in area: tiro deviato, palla in calcio d'angolo21:56

57' ZIELINSKI! Altra occasione partenopea, la conclusione del centrocampista arriva da posizione troppo defilata per spaventare Sirigu21:57

59' Insigne regala un ottimo filtrante a Hysaj, De Silvestri anticipa il terzino del Napoli e manda in angolo21:59

60' LOBOTKA! Grande azione individuale dello slovacco che arriva al tiro, è addirittura Belotti a rimediare in tackle22:00

62' Proteste dei padroni di casa, che chiedevano un fallo di mani di Izzo in area di rigore: tutto regolare, invece, per l'arbitro22:02

62' Altra occasione interessante per Zielinski, il polacco però perde l'attimo e permette il recupero alla difesa22:02

64' Ripartenza fulminea del Napoli, Milik prova a imbeccare Politano ma l'ex Inter non capisce le intenzioni del compagno di squadra e l'azione sfuma22:04

66' Insigne, fra tre uomini, riesce a conquistare un calcio di punizione da posizione interessante, guadagnandosi gli applausi del San Paolo22:06

67' Il primo cambio della partita è del Torino: Baselli lascia il posto a Meite22:07

67' Nessun pericolo sugli sviluppi del calcio di punizione, la difesa del Toro recupera22:07

70' Azione individuale di Insigne, il capitano però si produce in una via di mezzo tra un tiro e un cross: palla fuori22:10

73' DI LORENZO! Splendida palla di Politano che libera al tiro il terzino destro, Sirigu si distende e manda in calcio d'angolo22:13

74' Manolas ci riprova di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, stavolta la parata di Sirigu è più semplice22:14

74' Cambio per il Napoli: esce Milik, entra Mertens22:14

75' POLITANO! L'ex Inter prova ad approfittare di un'uscita avventurosa di Sirigu, il pallone finisce però a lato22:15

77' ZAZA! Prova il gran gesto tecnico l'attaccante del Torino, ma la sua rovesciata termina lontanissima dalla porta di Ospina22:17

78' Problemi fisici per Lobotka: interviene lo staff medico, si scalda Demme22:18

79' Niente cambio per ora: Lobotka torna sul terreno di gioco22:19

79' BELOTTI! Il Gallo prova ad approfittare di un errore nell'impostazione dal basso da parte del Napoli, conclusione di poco alta22:19