Stadio Via del Mare di Lecce Domenica 29 Settembre 2019 ore 15:00

(27) PASTORE (C)

(22) ZANIOLO (C)

(4) CRISTANTE (C)

(7) PELLEGRINI (C)

(21) VERETOUT (C)

(42) DIAWARA (C)

(85) IMBULA (C)

(25) GALLO (C)

(11) SHAKHOV (C)

(4) PETRICCIONE (C)

(8) MANCOSU (C)

(37) MAJER (C)

(77) TACHTSIDIS (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Via del Mare Città: Lecce Capienza: 29122 spettatori14:30

Diawara intercetta la verticalizzazione di Mancosu per le punte15:02

PETRICCIONE! Ci prova dalla distanza, nessun problema per Lopez15:05

Gabriel in uscita anticipa Dzeko15:16

Ammonito Pellegrini per gioco scorretto15:20

Mkhitaryan ammonito per fallo sul portiere del Lecce15:26

Falco ci prova dal limite, nessun problema per Lopez15:30

Ancora un traversone di Kluivert per Dzeko, anticipato15:37

Ammonito Smalling per gioco scorretto16:07

Mkhitaryan cross in area, Dzeko di testa batte Gabriel16:13

Diawara a terra dopo uno scontro di gioco, nessun problema per lui16:21

Fallo in attacco di Mkhitaryan, recupera palla il Lecce16:29

La Mantia per Babacar e Spinazzola per Florenzi16:32

Rigore per la Roma, braccio di Lucioni in area!16:33

Rispoli ammonito per gioco scorretto16:38

ZANIOLO SPRECA! In contropiede non la passa a Kluivert liberissimo e perde la sfera16:48

PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Roma è Abisso di Palermo.

Attualmente Lecce si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Lecce ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; la Roma ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9.

In casa Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Spal e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Marco Mancosu con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paulo Fonseca è Aleksandar Kolarov con 3 gol.