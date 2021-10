La Roma torna allo Stadio Olimpico dopo la sconfitta nel derby per riprendere la propria corsa in campionato: avversario di giornata un Empoli decimo a quota nove punti e che arriva da due successi consecutivi.17:29

La squadra di Mourinho, quarta in classifica, vuole confermare la reazione avuto in Conference League contro il Zorya dopo la sconfitta in campionato.17:31