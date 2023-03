Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori20:01

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Lazio, anticipo della 25esima giornata di Serie A.20:01

Al Diego Armando Maradona va in scena uno dei match più attesi di questo campionato. Ad affrontarsi non saranno soltanto prima e quarta in classifica ma soprattutto Spalletti e Sarri, presente e passato della squadra campana. I partenopei cercheranno di collocare un altro pezzo del puzzle che, a fine stagione, potrebbe disegnare lo Scudetto sulle maglie azzurre, i laziali, in piena lotta Champions, invece si presentano nel capoluogo campano per portare a casa uno scalpo eccellente e issarsi momentaneamente al secondo posto in classifica.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per il Napoli. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Simeone, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 anche per la Lazio. Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Marcos Antonio, Pedro, Cancellieri, Romero, Radu, Lazzari, Cataldi, Gila.20:20

Spalletti conferma quasi in toto la formazione iniziale di Empoli dove manca solo Mario Rui per squalifica. Al suo posto sulla corsia di sinistra c'è Olivera. Quattro invece i cambi di Sarri. In difesa rientra Romagnoli a far coppia con Patric vista la squalifica di Casale per somma di ammonizioni, Marusic si sposta invece a destra per sostituire Lazzari e lasciare la sinistra all'ex Hysaj. In mezzo al campo c'è Vecino e non Cataldi in cabina di regia, davanti rientra Zaccagni a completare il tridente che vede Felipe Anderson a destra e Immobile punta centrale, Pedro va in panchina.20:43

Dirige il match Pairetto, coadiuvato da Lombardo e Rossi. Quarto uomo Orsato. In sala VAR ci sono Chiffi e Marinelli.20:30

Squadre in campo al Diego Armando Maradona, manca pochissimo al fischio iniziale!20:46

Si comincia!20:46

Napoli subito in pressing alto, Osimhen per poco non ruba palla a Provedel, poi ci pensa Lobotka a prendere possesso della palla nella trequarti offensiva. Grande aggressività degli uomini di Spalletti in questo avvio di gara.20:48

3' Possesso palla prolungato dei padroni di casa che cercano di trovare il varco giusto tra le maglie difensive della Lazio.20:50

5' Si allenta per un attimo la pressione del Napoli, la Lazio ne approfitta per guadagnare un calcio di punizione vicino allo spigolo dell'area avversaria.20:51

5' OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto pennella in area da calcio piazzato, Vecino la gira di testa sul secondo palo dove c'è il salvataggio provvidenziale di Di Lorenzo a negare il vantaggio ospite.20:52

7' Solita, classica, azione travolgente di Kvaratskhelia sulla sinistra, il georgiano non riesce però a mettere in mezzo in modo efficace e concede rimessa dal fondo alla Lazio.20:54

9' Adesso è la Lazio a pressare altissima, costringendo il Napoli a costruire dal basso senza successo.20:55

11' E' sempre il Napoli a gestire il possesso ma la squadra di Sarri non sta concedendo alcuno spazio agli uomini di Spalletti.20:57

13' Kvaratskhelia pesca Lozano sulla destra, il messicano non trova lo spazio per il cross e serve Di Lorenzo che guadagna il primo calcio d'angolo per i padroni di casa.20:59

13' Non riesce lo schema del Napoli sul corner, la palla finisce in fallo laterale dalla parte opposta.20:59

14' Si fa vedere ancora il Napoli nell'ultimo terzo di campo. Anguissa crossa troppo alto per tutti trovando però la deviazione in fallo laterale di Marusic.21:01

16' Lancio completamente sballato di Rrahmani per Lozano, palla in fallo laterale.21:02

16' Primo tiro nello specchio del Napoli, lo effettua Zielinski ma la sua conclusione mancina è troppo debole per impensierire Provedel che, infatti, blocca a terra senza problemi.21:03

18' Lozano serve Osimhen in zona offensiva ma il nigeriano, finora poco coinvolto nella manovra, sbaglia il controllo e vanifica la possibilità di produrre un'azione pericolosa.21:05

20' OCCASIONE LAZIO! Hysaj ruba palla a Lobotka, triangola con Zaccagni e serve Milinkovic-Savic a rimorchio. Il serbo, dopo un tocco di Immobile che rallenta il pallone, cerca la porta col destro da dentro l'area ma trova la respinta di Kim.21:08

21' Giallo per Patric dopo un intervento irruento su Osimhen.21:09

22' Schema del Napoli su punzione: Osimhen calcia malissimo col destro dai 20 metri ma guadagna comunque corner.21:08

23' Nulla di fatto per il Napoli dalla bandierina, poi la Lazio prova a guadagnare campo gestendo il possesso palla.21:10

24' Rrahmani intercetta un pallone destinato a Zaccagni in area di rigore, ottimo intervento difensivo del difensore kosovaro.21:11

26' Recupero alto di Olivera che innesca l'attacco del Napoli, chiuso dal destro di Anguissa dal limite, deviato in calcio d'angolo.21:12

27' Osimhen prova a gestire un lancio dalle retrovie ma finisce col trascinarsi la palla in rimessa dal fondo. Il capocannoniere del campionato non è ancora riuscito a incidere.21:14

29' Applausi per il Napoli da parte dei propri tifosi dopo un pallone strappato ai giocatori avversari.21:16

30' Cross di Lozano dalla destra toccato da Provedel con la punta delle dita. Ciò basta per mettere fuori causa Osimhen che, diversamente, avrebbe insaccato a porta vuota da due passi. Poi l'azione si chiude con Lobotka che calcia altissimo dalla lunga distanza.21:18

33' Scontro violento ma fortuito tra Osimhen e Patric col laziale che ne fa le spese e rimane a terra dolorante al volto.21:19

33' Patric si rialza e stringe la mano a Osimhen, scusatosi per il colpo involontario al volto dello spagnolo. Si riparte.21:19

35' Di Lorenzo cerca Osimhen in area, Marusic colpisce di testa indietreggiando, poco prima del fischio di Pairetto a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante nigeriano.21:21

37' Fase di possesso per la Lazio che si chiude col destro rasoterra di Felipe Anderson sul primo palo da posizione defilata. Meret non si fa sorprendere e blocca la palla.21:24

39' Cross basso dalla sinistra di Zaccagni, Di Lorenzo chiude in corner.21:25

39' Luis Alberto disegna una parabola a rientrare sul secondo palo, Meret smanaccia in corner dalla parte opposta.21:26

40' Sempre Luis Alberto dalla bandierina, stavolta con traiettoria a uscire che non risulta però utile per alcun compagno. 21:26

41' Anguissa arriva al cross sul lato corto di destra dell'area laziale, Patric respinge corto sui piedi di Lobotka che non riesce a concludere in modo efficace verso la porta avversaria.21:27

43' Kim anticipa Immobile dopo il lancio verticale di Vecino. Palla in fallo laterale e rimessa in zona offensiva per gli ospiti.21:29

44' Altra chiusura senza sbavature di Kim su Immobile, stavolta il coreano guadagna anche il fallo laterale.21:30

44' Non ci sarà recupero in questo primo tempo.21:30

45' FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Lazio 0-0 al riposo.21:31