LIVE GENOA - FIORENTINA 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori13:43

Benvenuti alla diretta di Genoa-Fiorentina, gara valida per il 29° turno di Serie A. 13:43

Il match del ''Ferraris'' mette di fronte due squadre distanziate di un paio di lunghezze: rossoblu a 31 punti, viola a quota 29. All'andata finì 1 a 1 con i gol di Pjaca e Milenkovic. 13:46

Nell'ultima giornata, prima della sosta, vittoria corsara per il Grifone a Parma mentre i gigliati hanno perso in casa contro il Milan. 13:47

Arbitra il match il signor Fabio Maresca di Napoli. Al Var Banti. 13:48

FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin - Masiello, Radovanovic, Criscito - Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Zappacosta - Destro, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Cassata, Czyborra, Pjaca, Rovella, Shomurodov. 14:30

FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2): Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Milenkovic - Venuti, Pulgar, Bonaventura, Castrovillari, Ceceres - Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano, Rosati, Biraghi, Olivera, Barreca, Tofol Montiel, Amrabat, Ponsi, Borja Valero, Eysseric, Callejon, Kouamé. 15:02

Ballardini conferrma le previsioni della vigilia schierando il tandem offensivo Destro-Scamacca con Biraschi e Zappacosta sulle corsie esterne. Iachini punta sulla coppia d'attacco Vlahovic-Ribery, Pulgar titolare, out Kokorin. 14:50

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:51

Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia rossoblu, ospiti in completo bianco con inserti viola. 15:02

1' INIZIA GENOA-FIORENTINA! Primo pallone giocato da Scamacca. 15:03

2' AMMONITO STROOTMAN: entrata fallosa ai danni di Pulgar. Era diffidato, salterà la sfida contro la Juventus. 15:07

3' Gran ritmo in questo avvio, con entrambe le formazioni in pressing. 15:06

4' Colpo di testa di Vlahovic su cross di Caceres, conclusione larga sul fondo. 15:08

6' Tandem inedito dal 1' per Ballardini con Destro e Scamacca a far coppia: Pandev non convocato dopo le fatiche con la Macedonia del Nord. 15:10

7' Sventagliata di Badelj che lancia Zappacosta, chiusura fallosa di Bonaventura sulla trequarti. 15:11

8' Corner per il Genoa. 15:11

10' Spizzata aerea di Vlahovic che però non viene raggiunta da Bonaventura. 15:14

12' Punizione battuta da Pulgar, traversone su cui svetta Milenkovic: centrale per Perin. 15:16

13' GOL! GENOA-Fiorentina 1-0! Rete di Destro. padroni di casa in vantaggio: Zappacosta in profondità per Scamacca, il quale in spaccata rimette a centro area per Destro, che insacca.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Destro15:19

14' PILLOLA STATISTICA: Mattia Destro è andato in doppia cifra di gol con la quarta maglia diversa in Serie A (Siena, Roma, Bologna e Genoa), diventando così il 15º giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno 10 gol stagionali con almeno quattro maglie differenti.15:20

15' La Fiorentina prova a reagire, conquistando un tiro dalla bandierina. 15:18

16' Cross di Castrovilli sul secondo palo, ma Caceres non impatta la sfera tentando la conclusione. 15:20

18' Pezzella anticipa Scamacca in area. 15:21

19' Zappacosta dribbla Milenkovic, poi crossa di potenza ma il pallone non trova alcuna deviazione. 15:22

21' Fiorentina col baricentro alto, Milenkovic calcia, muro di Criscito. 15:24

22' Cross altissimo di Venuti, Perin esce in presa sicura. 15:25

23' GOL! Genoa-FIORENTINA 1-1! Rete di Vlahovic. Pareggio degli ospiti: lancio di Pezzella, Castrovilli sovrasta Masiello e Vlahovic batte Perin con un diagonale sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic15:28

24' PILLOLA STATISTICA: Dusan Vlahovic (13 reti e due assist in questa Serie A) è il quarto giocatore più giovane dei top-5 campionati europei in corso ad aver preso parte ad almeno 15 gol, più anziano solo di Haaland, Sancho e Gouiri.15:31

26' Taglio di Vlahovic sul filtrante di Ribery, ma il tocco del francese è leggermente profondo. 15:30

28' Diagonale destro di Bonaventura da fuori area, pallone che esce largo alla destra di Perin. 15:31

30' Forcing dei toscani, ispirati da Castrovilli: imbeccata per Venuti, cross respinto dalla retroguardia rossoblu. 15:34

31' Contropiede del Genoa, con l'affondo di Zappacosta: Pezzella chiude e conquista anche la rimessa da fondo campo. 15:34

33' Zappacosta spina nel fianco di Caceres ma questa volta si alza la bandierina del fuorigioco. 15:37

35' Bello spunto di Bonaventura che poi mette una palla rasoterra, sulla quale Masiello chiude e allontana. 15:39

36' Tiro-cross di Caceres che costringe Perin a deviare in corner. 15:39

38' Uscita di Dragowski che anticipa Scamacca, scattato sul filtrante di Criscito. 15:41

39' Castrovilli si accentra e apre per Caceres, che in scivolata non arriva alla deviazione. 15:43

41' Calcio d'angolo per il Genoa. 15:43

42' Destro colpisce il palo ma si era già alzata la bandierina del fuorigioco. 15:46

44' Retropassaggio insidioso a Dragowski, il quale affretta il rinvio. 15:47

45' ROVESCIATA DI CASTROVILLI! Gran giocata in acrobazia del centrocampista ospite che non trova la porta. 15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! GENOA-FIORENTINA 1-1! Reti di Destro e Vlahovic. 15:49

Parità all'intervallo tra Genoa e Fiorentina: botta e risposta tra Destro e Vlahovic. Match in equilibrio, parziale giusto. 15:51

Squadre negli spogliatoi: Ballardini e Iachini studiano le mosse in vista della ripresa. 15:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI GENOA-FIORENTINA! Si riparte dal risultato di 1-1. 16:06

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:08

47' Vlahovic cade in area dopo un presunto contatto con Radovanovic: Maresca lascia proseguire. 16:10

48' Anticipo importante di Martinez Quarta su Scamacca, il quale si apprestava a andare alla conclusione. 16:09

50' Primi movimenti sulle panchine. 16:11

51' ESPULSO RIBERY! Rosso diretto per il francese: piede a martello su Zappacosta! 16:13

52' La Fiorentina è costretta a giocare per quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica. 16:15

54' Colpo di testa di Radovanovic che spizza la sfera, non inquadrando lo specchio di porta. 16:16

56' Traversone di Criscito a centro area, Destro è in posizione di offside. 16:17

58' Lancio di Pezzella impreciso per Vlahovic. 16:19

60' Bonaventura sbaglia la misura del cross, uscita facile per Perin. 16:21

61' SCAMACCA! Destro potente da posizione defilata, pallone largo rispetto all'incrocio. 16:23

62' PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Zajc, esce Biraschi. 16:23

63' AMMONITO ZAJC: subito giallo, trattenuta ai danni di Castrovilli. 16:25