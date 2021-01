LIVE BOLOGNA - MILAN 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori10:54

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Bologna e Milan, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A.10:54

Giro di boa del campionato per le due squadre chiamate a rilanciarsi dopo le sconfitte dell'ultimo turno. I ragazzi di Mihajlovic arrivano al match reduci da due ko nelle ultime tre uscite e occupano il tredicesimo posto in classifica mentre il Milan attraversa il primo vero momento difficile della stagione come dimostrano le due sconfitte raccolte nelle ultime quattro giornate e la recente eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro i cugini nerazzurri.11:10

Precedenti che sorridono ai rossoneri in striscia aperta di successi da quattro partite e imbattuti al Dall'Ara da 14 gare con un bilancio piuttosto eloquente di dieci vittorie e quattro pareggi; ultimo successo interno dei rossoblù datato Marzo 2002.13:57

Formazioni ufficiali e Bologna in campo col 4-2-3-1: Skorupski - Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks - Schouten, Dominguez - Orsolini, Soriano, Sansone - Barrow. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Paz, De Silvestri Hickey, Baldursson, Poli, Svanberg, Kingsley, Vignato, Skov Olsen, Palacio.14:15

Il Milan si schiera col medesimo 4-2-3-1: G.Donnarumma - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Leao, Rebic - Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Maldini, Bennacer, Meite, Castillejo, Hauge, Krunic, Mandzukic.14:15

Mihajlovic lancia al centro della difesa Soumaoro con conseguente spostamento di Tomiyasu da terzino destro; a centrocampo Dominguez vince il ballottaggio con Svanberg mentre sulla trequarti con Orsolini e Soriano spazio per Sansone a sinistra e Barrow punta centrale al posto di Palacio.14:09

Esordio dal primo minuto per Tomori, titolare al fianco di Romagnoli nel pacchetto arretrato completato dai terzini Calabria ed Hernandez; in mediana si rivede Tonali al fianco di Kessié mentre nel terzetto di trequartisti a supporto di Ibrahimovic, Saelemaekers viene preferito a Castillejo, Rebic gioca a sinistra e Leao si posiziona alle spalle dello svedese.14:06

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Doveri.14:51

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Milan.15:03

2' Tomiyasu guadagna il fondo e crossa a centro area. Sansone controlla male a pochi passi da Donnarumma e favorisce la chiusura di Calabria.15:06

4' Avvio di partita intensa con le squadre che si affrontano con grande aggressività in zona mediana.15:07

6' Appoggio impreciso di Calabria che per poco non favorisce Sansone in campo aperto. Tomori allontana in fallo laterale senza troppi fronzoli.15:09

7' Calabria si inserisce al limite e appoggia per Rebic, sponda per Leao che però cicca la conclusione e sciupa una buona occasione.15:10

9' Pressione alta del Milan che guadagna una rimessa in zona offensiva. Inizia ad alzare il baricentro con più decisione la squadra di Pioli.15:12

11' Hernandez sfonda centralmente e imbuca per Ibrahimovic che controlla male complice la marcatura stretta di Soumaoro.15:14

12' Traversa del Milan! Calcio piazzato dalla lunga distanza di Hernandez che sorprende Skorupski, l'estremo difensore di casa interviene e si salva complice l'aiuto della traversa.15:20

14' Ritmo non altissimo ma partita gradevole al Dall'Ara.15:19

16' Sventagliata di Kessie a cercare l'inserimento di Calabria. Pallone troppo lungo che termina la sua corsa oltre la linea di fondo.15:19

18' Azione confusa del Bologna che termina con un fallo in attacco di Barrow. Qualche errore tecnico di troppo in questa fase.15:21

20' Contropiede di Leao che porta palla e imbuca in area per Ibrahimovic. Uscita bassa provvidenziale di Skorupski che interviene e sbroglia la minaccia.15:23

22' Pressione ora più continua del Milan che però appare un po' impreciso negli ultimi sedici metri.15:25

23' Occasione Milan! Doppia occasione per Ibrahimovic che prima colpisce di testa da pochi passi e poi sulla ribattuta è ancora provvidenziale Skorupski sulla deviazione a colpo sicuro dello svedese.15:28

24' Calcio di rigore per il Milan! Trattenuta in area di Dijks ai danni di Leao. Nessun dubbio per Doveri che indica il dischetto.15:27

24' Cartellino giallo per Dijks, autore del fallo da rigore ai danni di Leao.15:32

26' Rigore parato da Skorupski! Calcio di rigore ad incrociare di Ibrahimovic deviato da Skorupski che arriva in tuffo sul rasoterra dello svedese.15:30

26' GOL! Bologna-MILAN 0-1! Rete di Rebic. Calcio di rigore di Ibrahimovic deviato da Skorupski, pallone raccolto in area da Rebic che deposita in rete e regala il vantaggio ai rossoneri.



Guarda la scheda del giocatore Ante Rebic15:37

29' Destro dal limite dell'area di Leao deviato in tuffo da Skorupski. Pallone poi deviato sul fondo da Ibrahimovic in posizione di fuorigioco.15:32

30' Mezz'ora di gioco al Dall'Ara col Milan appena passato in vantaggio grazie alla rete di Rebic.15:33

32' Barrow lavora palla vicino alla linea di fondo e guadagna un corner. Sul calcio d'angolo Ibrahimovic pulisce la propria area di rigore.15:35