Grazie per avere seguito con noi la diretta di Milan-Empoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

Tensione in campo, battibecco tra Emerson Royal ed Esposito. 19:55

OCCASIONE MILAN! Cross di Chukwueze, Abraham con una deviazione in spaccata non riesce a direzionare verso la porta.19:51

Camarda subito in evidenza con una rovesciata da centro area, pallone lontano dal bersaglio.19:48

Sponda di Cacace, Esposito in area calcia al volo: pallone alto19:35

GOL! MILAN-Empoli 3-0! Rete di Reijnders. L'azione parte da un recupero di Fofana: Reijnders avanza, entra in area e con un tiro rasoterra di destro trafigge Vasquez. Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders 19:35

Ammonito HENDERSON per gioco scorretto su Emerson Royal.19:29

Problemi per Anjorin, staff medico dell'Empoli in campo.19:27

Milan in attacco, ma Vasquez con una puntuale uscita bassa anticipa Leao.19:24

Ammonito MUSAH per gioco scorretto su Henderson.19:18

Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio 2-0. Il risultato si sblocca al 19', in gol Morata. Reijnders al 44' segna la rete del raddoppio. 18:51

Fine primo tempo: MILAN-EMPOLI 2-0! In rete Morata e Reijnders.18:50

GOL! MILAN-Empoli 2-0! Rete di Reijnders. Contrasto aereo tra Pulisic e Viti, Rejinders in area conclude di prima intenzione e non lascia scampo a Vasquez. Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders 18:48

Un rimpallo favorisce Pulisic, Viti in scivolata respinge la conclusione del numero 11.18:42

Corner di Pulisic, mischia in area, l'arbitro fischia un fallo in attacco di Musah.18:41

Il Milan resta in attacco: conclusione di Morata deviata in corner da Goglichidze.18:40

Ripartenza del Milan: tiro debole di Leao, nessun problema per Vasquez.18:39

Ammonito COLOMBO per gioco scorretto su Reijnders.18:37

Ammonito FONSECA (allenatore Milan) per proteste.18:29

Ammonito GABBIA per gioco scorretto su Pellegri.18:27

Reazione Empoli, colpo di testa impreciso di Colombo (in anticipo su Maignan) su cross di Anjorin.18:30

GOL! MILAN-Empoli 1-0! Rete di Morata. Il pallone arriva a Morata dopo un tiro di Leao respinto da Ismajli, lo spagnolo in area si coordina e batte Vasquez. Guarda la scheda del giocatore Álvaro Morata 18:22

Reijnders carica il destro da fuori area, tiro deviato in corner da Henderson.18:19

14'

OCCASIONE MILAN! Morata riceve da Hernandez e in area conclude in diagonale, Vasquez si allunga e in tuffo sfiora la sfera. 18:16