LIVE SAMPDORIA - MILAN 1-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Confermate le indiscrezioni per quanto riguarda il Milan: Calhanoglu arretrato a centrocampo, dove affiancherà Biglia, titolare al posto di Kessié, e Bakayoko. In attacco Castillejo con Suso e Piatek

Per la Samp il duo offensivo è composto da Defrel e Quagliarella, supportati da Ramirez che ha vinto il ballottaggio con Saponara

Calabria intercetta il traversone di Murru per le punte

PIATEK! Costringe Audero a una grande parata, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

Primo corner per il Milan, che avanza il baricentro

Ammonito Suso per gioco scorretto

QUAGLIARELLA! Sinistro deviato in corner da Donnarumma

VIEIRA! Tiro dalla distanza telefonato, nessun problema per Donnarumma

I ritmi alti non favoriscono il Milan, in chiaro affanno

SUSO! Conclusione respinta in corner da Audero

Ammonito Castillejo per proteste, chiedeva un rigore per un presunto tocco di mano nell'area doriana

Suso crossa in area ma è in ritardo Piatek

Il Milan si sta sbilanciando, Samp pronta ad agire in contropiede

Vieira ammonito per gioco scorretto

Praet guadagna un corner per la Sampdoria

43'

Ancora Rodriguez non riesce a servire Piatek in area, palla fuori.Il Milan non riesce a creare occasioni da gol