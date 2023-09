Partenza in salita per i granata di Paulo Sousa, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Fino a qui infatti, tre pareggi e tre sconfitte per la compagine campana, l'ultima delle quali nell'ultimo turno infrasettimanale disputato contro l'Empoli al Castellani18:29

Nella sfida della stagione, la Salernitana riuscì ad agguantare il pareggio in extremis grazie al gol dell'ex di Candreva, il cui cross si insaccò alle spalle di un colpevole Onana. Per i nerazzurri aveva aperto le marcature Gosens nel corso del primo tempo18:35

Le scelte di Sousa: senza la pesante assenza di Candreva, la Salernitana si affida alla coppia formata da Dia e Jovane in avanti. Rifiata Mazzocchi, c'è Kastanos a destra con Bradaric a sinistra, mentre in mezzo giocano Bohinen e Legowski20:45

Le scelte di Inzaghi: massiccio turnover per il tecnico nerazzurro in vista della Champions League. Riposano Bastoni, Dimarco, Mhikitaryan e Lautaro, mentre è out causa infortunio Frattesi. Davanti spazio alla coppia inedita formata da Sanchez e Thuram, esordio dal 1' per Klaassen a centrocampo. In difesa Pavard vince il ballottaggio con Darmian19:48