LIVE ATALANTA - LAZIO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori14:19

Al Gewiss Stadium di Bergamo, tutto pronto per Atalanta-Lazio, ventesima giornata di serie A. 14:19

La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la strepitosa vittoria contro il Milan nel turno precedente di campionato ed il passaggio del turno in Coppa Italia a discapito della Lazio, ospita nuovamente proprio i biancocelesti tra le mura amiche.14:20

La Lazio vuole vendicare l’eliminazione dalla coppa nazionale causata dagli orobici e continuare la striscia di vittorie in campionato. Infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto quattro partite consecutive e spera di poter raccogliere ancora i tre punti per superare l’Atalanta in classifica.14:21

Le ultime quattro sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A hanno visto una media di cinque gol a partita (20 reti complessive).14:21

Ecco le formazioni. 3-4-1-2 per l’Atalanta: Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri - Miranchuk - Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Pasalic, Caldara, Scalvini, Pessina, Malinovskyi, Lammers, Muriel.14:24

Lazio in campo con il 3-5-2: Reina - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile. A disposizione: Alia, G. Pereira, Musacchio, Hoedt, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, A. Pereira, Muriqi.14:22

Le scelte di Gasperini: In difesa, Djimsiti viene confermato al fianco di Toloi e Palomino a discapito di Romero, positivo al Covid e non convocato. A centrocampo, De Roon verrà affiancato da Freuler con Maehle ed il giovane Ruggeri a presidiare le corsie laterali a causa della squalifica di Gosens e l’indisponibilità di Hateboer. Davanti, Miranchuk avrà il compito di innescare il tandem offensivo formato da Ilicic e Zapata.14:58

Inzaghi sceglie la difesa a tre formata da Patric, Acerbi e Radu. In mezzo al campo, l’allenatore dei capitolini, propone in cabina di regia Leiva con il recuperato Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezzali mentre Lazzari e Marusic occuperanno le fasce laterali. In avanti, confermata la coppia Correa-Immobile.14:26

1' Inizia il primo tempo di ATALANTA-LAZIO. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Chffi della sezione AIA di Padova.15:00

3' GOL! Atalanta-LAZIO 0-1! Rete di Marusic. Conclusione a giro dalla trequarti sinistra di Marusic che trova una traiettoria che sorprende Gollini sul secondo palo. Il pallone, toccato dall'estremo difensore orobico, finisce in rete. La Lazio sblocca subito la gara.



5' Il gol di Adam Marusic (dopo 2 minuti e 6 secondi) è il più rapido realizzato dalla Lazio in Serie A da febbraio 2020, con lo stesso Marusic contro il Genoa.15:05

6' Patric prova a verticalizzare per Immobile. Palomino, in traiettoria e ben posizionato al limite dell'area, appoggia di testa la palla per Gollini.15:08

9' I bergamaschi stanno cercando di riorganizzare le proprie trame offensive. I nerazzurri sembrano aver accusato il gol del vantaggio biancoceleste.15:09

11' Ruggeri, arrivato sul fondo, cerca Zapata sul primo palo. Patric è attento ed anticipa l'attaccante colombiano dell'Atalanta.15:12