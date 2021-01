LIVE CAGLIARI - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Di Francesco conferma quasi tutto l'11 che è uscito sconfitto da Marassi domenica scorsa, con gli unici due cambi a centrocampo, entrambi forzati. Nandez è squalificato, mentre Duncan si è fermato all'utlimo per un infortunio muscolare. Al loro posto ci sono Oliva e Deiola. Assenti Ounas, Caligara e Pajac, oltre a Rog che ha chiuso la stagione per la rottura del crociato. Anche nel Sassuolo un solo cambio rispetto alla formazione battuta dalla Lazio: dentro Boga al posto di Defrel che non è al meglio. Ancora out Berardi, Bourabia e il lungodegente Romagna.14:44