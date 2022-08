Situazioni diametralmente opposte per le due squadre in campo stasera. La Samp giace nelle zone basse della classifica con un solo punto, derivante dal pareggio casalingo contro la Juventus, ed è l'unica squadra di A a non aver ancora realizzato una rete in questo campionato. La Lazio invece è ancora imbattuta ed è reduce dall'ottima prestazione offerta contro l'Inter, culminata nel 3-1 finale che ha mandato in estasi l'Olimpico e regalato la vetta della classifica ai biancocelesti.12:09

Nella storia della Serie A, non era mai successo che i blucerchiati non andassero in nessuna delle prime tre gare stagionali, la squadra di Giampaolo è quindi chiamata a interrompere questo digiuno per non allungare questa striscia negativa e, cosa non secondaria, cercare di non aggravare ulteriormente la propria classifica, sin qui deficitaria.12:14