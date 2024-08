Terza giornata di campionato e siamo già di fronte a un incrocio fondamentale per Lazio e Milan. I biancocelesti dopo l'ottimo esordio con il Venezia sono usciti con zero punti dal campo dell'Udinese, i rossoneri invece sono ancora a secco di vittorie dopo il pareggio in extremis in casa con il Torino e la sconfitta di Parma.17:02