Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori15:08

Comincia il 2023 di Cremonese e Juventus che si incrociano allo Zini. I padroni di casa sono l'unica squadra ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, i bianconeri invece vogliono ricominciare da dove avevano lasciato, ovvero sei vittorie consecutive in Serie A senza subire gol.15:08

L'ultimo precedente tra le due compagini risale al 1996 e finī 4-3 per i bianconeri. La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti.15:11

Formazione CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi - Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili - Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri - Dessers, Okereke. A disposizione: Hendry, Quagliata, Aiwu, Ghiglione, Buonaiuto, Milanese, Tsadjout, Afena Gyan, Zanimacchia, Ciofani, Saro, Sarr.17:42

Formazione JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Soulè, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic - Miretti - Milik. A disposizione: Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Rabiot, Barrenechea, CHiesa, Kean, Iling Junior, Pinsoglio, Perin.17:43

Nella Cremonese davanti a Carnesecchi difesa a tre con il debuttante Ferrari. In mezzo al campo, Castagnetti al posto dell’infortunato Ascacibar, mentre in attacco gioca la coppia formata da Dessers e Okereke. Nella Juventus out Di Maria per un problema alla caviglia, dietro con Bremer ci sono Gatti e Danilo. A centrocampo Locatelli agirà con Fagioli e McKennie ai suoi lati e Soulè largo a destra. Milik terminale offensivo, dietro a lui Miretti.17:48

Prima del calcio di inizio un minuto di silenzio in ricordo di Pele.18:30

1' FISCHIO D’INIZIO DI CREMONESE - JUVENTUS. Arbitra Ayroldi.18:31