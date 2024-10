Da Napoli - Como è tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.22:13

90'+6' FINISCE NAPOLI - COMO! 3-1 il finale, partenopei che rimangono in testa alla classifica.20:26

90'+5' NERES! L'esterno si lancia palla al piede, conclusione in diagonale che trova pronto Audero!20:26

90'+3' Belotti subisce fallo a centrocampo. Sale il Como.20:22

90'+1' Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Billy Clifford Gilmour.20:21

90'+1' Sostituzione COMO: esce Patrick Cutrone, entra Alessandro Gabrielloni.20:21

90'+1' Sostituzione COMO: esse Alberto Moreno, centra Marco Sala.20:21

90' Cinque i minuti di recupero.20:20

88' Sostituzione NAPOLI: esce Romelu Lukaku, Giovanni Simeone.20:18

88' Sostituzione NAPOLI: esse Mathías Olivera, entra Leonardo Spinazzola.20:18

87' Napoli con la rete che potrebbe chiudere la partita, altro contributo di Lukaku che ha partecipato a tutti e tre i gol della sua squadra.20:17

86' GOL! NAPOLI - Como 3-1! Rete di David Neres. Lukaku con una grandissima palla no look per il compagno che, a tu per tu con Audero, segna la rete del 3-1!



84' NICO PAZ! Sponda di Cutrone, conclusione volante dell'argentino che termina al lato!20:15

83' Sostituzione COMO: esce Ignace Van der Brempt, entra Yannik Engelhardt.20:15

83' Sostituzione COMO: esce Gabriel Strefezza, entra Andrea Belotti.20:13

82' Olivera si inserisce palla al piede, fermato dalla difesa del Como, con Van der Brempt che rimane a terra per un problema muscolare.20:12

80' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Pasquale Mazzocchi.20:09

79' Sostituzione NAPOLI: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra David Neres.20:10

78' Punizione per il Napoli: Kvara prova la conclusione in porta, allontana di testa Dossena.20:09

76' OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia punta due avversari, rientra sul destro e conclude: blocca Audero.20:06

74' Como che continua con il possesso palla, Napoli che aspetta e riparte.20:05

72' A terra ancora Buongiorno, colpito in mischia: il difensore sembra peró poter continuare la partita.20:03

71' Cutrone stoppa e conclude, chiude Buongiorno: angolo per il Como.20:02

68' Sostituzione COMO: esce Alieu Fadera, entra Simone Verdi.19:58

67' Che sfida tra Lobotka e Nico Paz, i due stanno giocando nelle stesse zolle di campo, pressandosi a vicneda.19:58

66' Partita che si é improvvisamente intesita, tante proteste e contatti in campo.19:55

65' AMMONITO Antonio Conte. Giallo per proteste al tecnico del Napoli.19:55

64' Kvara protesta per una spinta in area di Dossena, Feliciani é vicino e dice che si puó continuare.19:54

62' Gran palla di Moreno per Fadera, cross per Cutrone allontanato da Buongiorno.19:53

61' Anguissa serve Kvara che si allarga sul sinistro e calcia: ottima chiusura di Van der Brempt.19:51

59' AMMONITO Gabriel Strefezza. Giallo all'esterno per la manata a Buongiorno. 19:49

59' AMMONITO Alessandro Buongiorno. Giallo al difensore che si era lanciato nella mischia.19:49

57' Scintille ora in campo, dopo un intervento di Perrone su Anguissa: rimane a terra Buongionro dopo una manata di Strefezza.19:48

56' Strefezza prova la reazione con una conlusione potente, palla alta.19:47

55' Napoli che trova il vantaggio forse nel miglior momento del Como, che stava gestendo il pallone ma, che nella costruzione dal basso, ha trovato un errore decisivo.19:44

53' GOL! NAPOLI - Como 2-1! Rete su Rigore di Romelu Lukaku. Conclusione centrale del belga, Audero si era giá lanciato sulla sua destra.



52' Check del VAR per capire se l'intervento é all'interno dell'area: Feliciani conferma.19:42

50' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Errore in impostazione di Sergi Roberto che poi stende Olivera al limite dell'area! Per Feliciani é penalty!19:41

48' McTominay cade in area dopo un intervento di Dossena, azione comunque ferma per fuorigioco precedente.19:37

47' Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.19:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:35

L'argentino prende un palo, la squadra di Fabregas peró non demorde e trova il pareggio nel finale: conclusione precisa di Strefezza che beffa Caprile e riporta il risultato sul 1-1.19:21

Napoli che passa in vantaggio dopo 23 secondi con McTominay, Como che reagisce alla distanza mostrando un ottimo possesso palla e il talento di Nico Paz.19:20

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 il risultato parziale tra Napoli e Como.19:19

45' Ci sará un minuto di recupeor.19:17

43' GOL! Napoli - COMO 1-1! Rete di Gabriel Strefezza. Perrone serve l'esterno che calcia di potenza: il pallone passa sotto le gambe di Buongiorno e si si insacca a fil di palo.



43' Ci prova ancora Nico Paz, questa volta con il destro: attento Caprile.19:15

41' Uscita di Caprile che anticipa Cutrone, Como che contiuna con un possesso palla che riesce ad eludere il pressing partenopeo.19:14

39' Napoli che si muove molto, attacca con un 4-2-4 e si difende con Politano molto basso in aiuto di Di Lorenzo.19:13

38' Continua a spingere il Como, Napoli che chiude peró ogni spazio.19:12

35' Como con tutti i suoi effettivi sulla trequarti del Napoli, la squadra di Fabregas con un lungo e ottimo possesso palla.19:07

33' Alberto Moreno con un ottimo pallone per Nico Paz, l'argentino trova un tocco per il rimorchio di Sergi Roberto, spazza Olivera.19:06

32' PALO DI NICO PAZ! Altra conclusione a giro dell'argentino, questa volta é il palo a negare all'ex Real Madrid la gioia del gol.19:04

31' POLITANO! L'esterno cerca il gol olimpico dal corner, Audero alza sopra la traversa.19:03

29' Lukaku si gira e scodella per McTominay, sempre il primo ad inserirsi alle spalle del belga.19:01

27' Como che accelera, Napoli che invece tende a rallentare: due idee diverse di gestire il pallone.18:59

25' NICO PAZ! Conclusione a giro di sinistro dal limite, palla di poco a lato!18:57

23' Conclusione sporca di Van der Brempt, Politano sul secondo palo allontana, salvando Caprile che era rimasto sorpreso dalla conclusione.18:55

21' Politano con la ripartenza solitaria, cross al centro con Dossena che anticipa all'ultimo Lukaku.18:54

19' Nico Paz cerca la verticale per Cutrone, ottima la chiusura di corpo di Rrhamani.18:52

18' Napoli che sta gestendo bene la partita, evitndo il possesso palla avversaria e mettendo in ghiaccio per ora il match.18:50

15' Napoli che sta riprendendo metri, dopo che il Como aveva provato la reazione con il possesso palla.18:47

13' Schema su punizione del Napoli, con l'apertura forte per Politano: il cross dell'ex Inter é troppo lungo per la sponda di Buongiorno.18:45

12' Kvara ben servito da McTominay non riesce nel dribbling, sprecando una buona occsione.18:44

11' Nico Paz con una ottima idea per Fadera, pallone peró decisamente troppo forte.18:43

9' Gran palla di McTominay per Politano, chiusura all'ultimo di Moreno.18:41

8' SERGI ROBERTO! Gran giro palla del Como, tocco di Cutrone per l'ex Barcellona che, dal limite, calcia alto.18:41

6' STREFEZZA! Recupero alto e conclusione di destro sul secondo palo dell'esterno, palla di poco a lato.18:38

5' Alberto Moreno ci prova dalla distanza, palla ampiamente a lato.18:37

4' Possesso palla del Como, Napoli che aspetta ora gli ospiti.18:36

3' Napoli che trova il vantaggio al primo assalto, Como che prova la reazione.18:35

1' GOL! NAPOLI - Como 1-0! Rete di Scott McTominay. Nemmeno 30 secondi e partenoepi in vantaggio: Lukaku trova il taglio dell'ex United che stoppa e, dal dischetto, trova il palo interno e il gol.



1' Primo pallone per il Napoli, in maglia azzurra, Como in completo scuro.18:33

1' INIZIA NAPOLI - COMO!18:33

Dirige il match l'arbitro Ermanno Feliciani.18:16

Fabregas che si affida all'ispirato Cutrone in avanti, alle sue spalle il talento merengue di Nico Paz, Fadera e Strefezza sulle fasce. L'ex blaugrana Sergi Roberto a guidare il centrocampo.18:15

Conte non cambia rispetto a Monza e schiera Lukaku al centro dell'attacco con Politano e Kvara ai suoi lati. Olivera terzino sinistro, McTominay da mezzala in un centrocampo a tre con Lobotka e Anguissa.18:14

Formazione COMO (4-2-3-1): Audero - Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno - Sergi Roberto, Perrone - Strefezza, Paz, Fadera - Cutrone.18:12

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-3-3), Caprile - Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.18:12

I lariani arrivano da due convincenti vittorie contro Atalanta e Hellas Verona, i partenopei da cinque successi nelle ultime sei partite, con il pareggio ottenuto contro la Juventus.18:11