LIVE ROMA - TORINO 0-1 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 70634 spettatori20:15

Benvenuti al live di Roma-Torino!20:15

L'intenso sabato che ha segnato il ritorno del campionato dopo la pausa natalizia si conclude con il quarto anticipo della 18a giornata!20:15

Partita importante per entrambe le squadre: i giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per restare in scia della Lazio terza e anche di Inter e Juventus20:15

Di contro il Torino cerca un risultato positivo per smuovere la classifica dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite prima della pausa20:15

Squadre in campo, quasi tutto pronto per il via!20:15

1' INIZIA LA PARTITA!20:46

3' ZANIOLO! Tiro del centrocampista della Roma, doppio rimpallo su due difensori del Toro e deviazione di Sirigu che si rifugia in angolo!20:48

6' Avvio di partita contratto per il Torino. La Roma ha approcciato la partita con determinazione e occupa stabilmente la metà campo dei granata20:51

7' FLORENZI! Destro a giro del capitano della Roma dal limite: Sirigu risponde ancora presente!20:52

8' BELOTTI! PALO! Assolo del centravanti del Torino che fa tutto da solo e calcia a giro sul secondo palo: Lopez devia sul palo!20:53

9' DE SILVESTRI! Ancora Torino! Belotti calcia male in area, il pallone arriva all'ex laziale che ci prova da pochi passi: para Lopez20:54

12' Bella partita all'Olimpico. La Roma fa gioco, il Torino riparte. Ritmi alti20:57

13' KOLAROV! Gran sinistro incrociato del serbo dal limite: fuori non di molto20:58

15' AMMONIZIONE! Blocco di Izzo su Dzeko: il difensore si disinteressa del pallone, giallo pesante a inizio partita21:00

16' KOLAROV! Sinistro dal limite, Sirigu respinge in angolo: parabola insidiosa, ma lenta21:01

19' AMMONIZIONE! Giallo anche per Verdi: evidente strattonata su Kolarov21:04

22' Torino in grande emergenza. Mazzarri ha portato in panchina due giovanissimi e due portieri, appena quattro i giocatori over 22 a disposizione21:07

26' La Roma fa la partita, ma senza la necessaria precisione e qualità in fase di rifinitura21:11

28' AMMONIZIONE! Fallo tattico di Diawara su Belotti: primo giallo in casa Roma21:13

31' Se n'è andato il primo terzo di partita. Gara intensa, ma avara di emozioni. La Roma va a strappi, il Torino pensa a difendersi con occasionali ripartenze21:16

32' LUKIC! Che occasione per il Torino! Cross dal fondo di Belotti e stacco aereo del serbo che solo dall'area piccola manda alto!21:17

36' Zaniolo prova ad accendere la Roma con i suoi strappi, ma il resto del reparto d'attacco dei giallorossi non sembra molto ispirato21:21

39' PELLEGRINI! Il centrocampista scambia con Perotti e poi calcia: Sirugu si supera ancora, poi Kolarov fermato in fuorigioco21:24

43' La Roma prova ad accelerare nuovamente in questo finale di tempo. Torino molto schiacciato davanti alla propria area21:28

44' AMMONIZIONE! Giallo a Veretout per fallo su Aina. Pasticcio di Di Bello che stava estraendo il secondo giallo per Diawara, ma il fallo è dell'ex fiorentino21:29

44' GOL DEL TORINO! BELOTTI!



Statistiche Belotti Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 16

Gol: 8

Numero cartellini gialli: 2

Numero cartellini rossi: 021:29

44' Gran sinistro dal limite del capitano del Torino, lasciato troppo solo dalla difesa della Roma: granata in vantaggio in pieno recupero!21:29

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!21:30

45' Proteste dei giocatori della Roma, il recupero concesso era di un minuto, ma Belotti ha segnato al 46'40": ci si è dilungati per il caso del doppio giallo poi tolto a Diawara21:30

45' Torino in vantaggio a sorpresa all'intervallo. La Roma ha tenuto di più il pallone, ma i granata hanno retto in fase difensiva creando numerose occasioni da rete. A tra poco per il secondo tempo!21:30