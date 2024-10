RIGORE PER IL TORINO! Contatto in area tra Masina e Calhanoglu, l'arbitro indica il dischetto.22:29

L'Inter è in vantaggio 2-1 a fine primo tempo. Torino in dieci uomini dal 20', espulso Maripan. Thuram sblocca il risultato di testa al 25' e raddoppia sempre di testa al 35'. Zapata accorcia le distante al 36'. Milinkovic-Savic salva su Dimarco al 40'.21:38

L'Inter resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio: Thuram anticipato, corner per i nerazzurri.21:19

Calhanoglu in verticale per Thuram, Milinkovic-Savic raccoglie la sfera.20:55

Le scelte di Vanoli (squalificato): in attacco Zapata e Adams. In difesa chance per Maripan, Pedersen e Lazaro sulle fasce. In mediana spazio a Ginetis, in panchina Ilic.19:53