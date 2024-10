Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta di Udinese-Lecce, match valido per la 7a giornata di Serie A.11:29

L'Udinese è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-3 con l'Inter, mentre il Lecce arriva dal 3-0 secco fuori casa con il Milan.11:30

Formazione UDINESE (3-5-2): Okoye - Kabasele, Bijol, Touré - Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura - Lucca, Brenner.13:54

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo - Coulibaly, Ramadani, Pierret - Dorgu, Krstovic, Rebic.13:56

Panchina Udinese: Sava, Padelli, Ebosse, Abankwah, Palma, Giannetti, Kamara, Modesto, Atta, Bravo, Davis, Pizarro.15:03

Panchina Lecce: Fruchtl, Samooja, Jean, Pelmard, Rafia, Hasa, Morente, Oudin, Marchwinski, McJannet, Pierotti.13:56

Le scelte di Runjaic: neanche in panchina Thauvin, al suo posto gioca Brenner al fianco di Lucca. Confermato il 3-5-2 con Zarraga titolare, tribuna per Lovric. In difesa c'è Touré con Bijol e Kabasele.15:02

Le scelte di Gotti: ancora 4-3-3 per il Lecce con Pierret e Coulibaly ai lati di Ramadani. Out Banda, solo panchina per Morente con Dorgu e Rebic ai lati di Krstovic. In difesa torna Guilbert dopo la squalifica della scorsa giornata.13:58

L’Udinese ha una percentuale di successi superiore al 50% solo contro nove avversarie in Serie A e tra queste il Lecce è quella affrontata più volte: con 18 successi in 32 incontri (3N, 11P) la percentuale di vittorie è del 56%.11:38

Udinese e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in terra friulana in Serie A, dopo che nei precedenti 14 incroci in casa dei bianconeri c’erano stati 11 successi interni e tre vittorie esterne.11:38

1' Inizia il primo tempo di UDINESE-LECCE!15:02

3' Subito in palla l'Udinese: cross teso e insidioso di Ehizibue per Lucca, chiude Baschirotto in calcio d'angolo.15:07

4' Pericolosissima l'Udinese con una doppia occasione: prima la conclusione di sinistro di Kabasele ben parata da Falcone, poi il tapin successivo di Lucca che termina però fuori dallo specchio.15:05

7' Si vede in avanti il Lecce per la prima volta con uno spunto interessante di Coulibaly, chiude Bijol senza troppi problemi.15:09

9' Brutta palla persa di Bijol in costruzione, Krstovic recupera e tira di prima intenzione: bravo e sicuro Okoye in presa bassa.15:11

11' Altro squillo del Lecce: ottima imbeccata di Rebic per Dorgu che si inserisce bene e conclude di destro, la sfera termina però alta sopra la traversa.15:13