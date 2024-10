Udinese-Lecce 1-0: Zemura fa volare i bianconeri. Disastro Rebic che inguaia Gotti

Top e flop della gara: Zarraga e Kabasele tra i migliori dei bianconeri; delude Lucca in avanti. Per i giallorossi si salvano Guillbert e Ramadani

Napoli aspettaci! E’ una pennellata mancina di Zemura, da calcio di punizione al 76′, a sbloccare una gara totalmente bloccata per l’Udinese contro un Lecce che ormai ha dimenticato cosa voglia dire la parola ‘vittoria’. Alla Dacia Arena basta l’ 1-0 per i bianconeri che salgono momentaneamente al secondo posto in classifica con 13 punti e insidiano sempre di più il primato di Conte. Poche occasioni da parte di entrambe le squadre ma anche altrettanta sfortuna per i friulani che colpiscono un traversa al 34′ con Kabasele e un palo al 40′ con Zarranga su un tiro al volo dalla distanza deviato leggermente da Baschirotto. La squadra di Gotti precipita al 18esimo posto in classifica, con soli 5 punti e una vittoria che manca dal 31 agosto, ed esce a testa bassissima tra le proteste durissime dei tifosi giunti in trasferta.

Udinese-Lecce, la chiave tattica della gara

I padroni di casa confermano il 3-5-2 con Lucca e Brenner (al posto di Thauvin ancora infortunato) in avanti; il Lecce di Gotti invece passa dal 4-3-3 al 4-3-1-2 con Rebic e Krstovic in avanti supportati da Coulibaly sulla trequarti. Il tecnico Runjaic chiede a Zemura, schierato come laterale sinistro di centrocampo, di non scoprirsi troppo sulla fascia per contenere le ripartenze di Dorgu.

L’Udinese, nel corso del secondo tempo, tenta di sfruttare maggiormente le corsie laterali per poi tentare il cross dal fondo verso gli attaccanti centrali. I giallorossi tentano, invece, di passare per vie centrali sfruttando i contropiede con la velocità di Dorgu e Coulibaly.

Udinese-Lecce: i bianconeri registrano un record di gol di testa

Dopo sei giornate, l’Udinese è la squadra ad aver segnato più gol di testa in Serie A: quattro, come Atalanta e Milan. I bianconeri sono anche la squadra ad aver segnato più reti su cross, cinque in questo caso, come il Milan. L’Udinese nonostante abbia affrontato il Lecce, che invece ha subito più gol di testa in questo avvio di campionato, non è riuscita a sfruttare questo fattore ma ha raggiunto un gol soltanto su tiro da calcio piazzato.

I top e flop dell’Udinese

Zemura 7. In fase offensiva trova difficoltà a spingere troppo per non lasciare spazio a Dorgu in ripartenza. Secondo gol in Serie A con un gol su punizione battuta magistralmente con un tiro di sinistro che prende un effetto a giro pazzesco sul primo palo.

In fase offensiva trova difficoltà a spingere troppo per non lasciare spazio a Dorgu in ripartenza. Secondo gol in Serie A con un gol su punizione battuta magistralmente con un tiro di sinistro che prende un effetto a giro pazzesco sul primo palo. Zarraga 6.5. Prova dal limite dell’area un tiro al volo ma, deviato da Baschirotto, colpisce il palo.

Prova dal limite dell’area un tiro al volo ma, deviato da Baschirotto, colpisce il palo. Kabasele 6. Colpisce una traversa, nel corso del primo tempo, con un colpo di testa che anticipa Dorgu in marcatura.

Colpisce una traversa, nel corso del primo tempo, con un colpo di testa che anticipa Dorgu in marcatura. Lucca 5. Nonostante la vittoria di squadra resta tra i peggiori dell’Udinese: non costruisce nessuna occasione particolarmente pericolosa ed è troppo lontano dalla zona gol.

I top e flop del Lecce

Falcone 6. Qualche discreta parata nel corso del primo tempo salva più volte il risultato.

Qualche discreta parata nel corso del primo tempo salva più volte il risultato. Guillbert 6. Il terzino destro è il calciatore più decisivo nella difesa giallorossa. In fase offensiva crea diverse occasioni con i suoi cross.

Il terzino destro è il calciatore più decisivo nella difesa giallorossa. In fase offensiva crea diverse occasioni con i suoi cross. Ramadani 6. In fase di costruzione di gioco è abile a smistare palloni e controllare il ritmo del gioco a centrocampo. In fase offensiva resta impreciso nel tiro dalla distanza.

In fase di costruzione di gioco è abile a smistare palloni e controllare il ritmo del gioco a centrocampo. In fase offensiva resta impreciso nel tiro dalla distanza. Rebic 5. Ancora nessun gol con la maglia del Lecce per l’ex rossonero. Gioca in posizione di attaccante centrale in coppia con Krstovic ma non è mai decisivo nel corso della gara.

