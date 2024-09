Udinese-Inter, moviola: dubbi su rigore per i friulani e i due gol di Lautaro

La prova dell’arbitro Sacchi al Bluenergy Stadium nell’anticipo di A analizzata ai raggi X, il fischietto marchigiano ha ammonito solo un giocatore

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Udinese-Inter, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 16 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). In carriera conta 56 presenze nella massima serie italiana e una media di 3.9 cartellini gialli assegnati a partita. Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. In stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina ma come se l’è cavata a Udine il fischietto marchigiano?

I precedenti di Sacchi con Udinese e Inter

Per la settima volta Sacchi ha diretto l’Udinese in carriera, nei 6 precedenti due successi (Milan – Udinese 0-1 dello scorso campionato e Udinese-Crotone 2-0 del 18/12/2016), 3 sconfitte ed un pareggio nell’ultimo incontro Bologna-Udinese 1-1 dello scorso maggio. Aveva già diretto un Inter-Udinese 2-0 dell’ottobre 2021. Erano sei anche i precedenti con l’Inter che con il fischietto di Macerata non ha mai perso e ha ottenuto 4 successi e 2 pareggi.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Capaldo con Massimi IV uomo, La Penna al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Karlstrom.

Udinese-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 25′ il primo giallo: è per Karlstrom per una trattenuta su Frattesi. Al 44′ Thauvin calcia fuori da dentro l’area nerazzurra dopo una percussione centrale, poi rimane a terra dolorante dopo uno scontro con Darmian e prima ancora c’era stato un tocco sospetto di Calhanoglu ma l’arbitro lascia correre. Sul gol in pieno recupero di primo tempo c’è un check del Var per la posizione di Lautaro, ma è tutto regolare e la rete viene convalidata. A inizio ripresa dopo 2′ Lautaro segna ancora: dubbi sulla posizione iniziale di Thuram ma il francese non era in fuorigioco. Prima del fischio finale Taremi si presenta a tu per tu con Okoye e lo batte con uno scavetto. Sacchi annulla però per un fallo precedente dell’iraniano su Touré. La gara finisce col successo dell’Inter per 3-2.