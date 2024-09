Udinese-Inter: tifosi delle rivali contro l'arbitraggio di Sacchi, scoppia la polemica

L'Inter sembra essere uscita dal tunnel dopo la vittoria fuori casa contro l'Udinese ma i tifosi ancora non sono del tutto soddisfatti della squadra

L’Inter torna alla vittoria in Serie A che mancava esattamente da un mese (dal 4-0 contro l’Atalanta). Udinese dei primati battuta per 3-2, derby archiviato e la squadra di Simone Inzaghi che sembra essere tornata a correre. Da Lautaro a Frattesi per lo show di gol agli errori in fase difensiva: i tifosi si scatenano sui social, individuano un colpevole in una gara da montagne russe e temono ancora un po’ per il futuro nonostante la vittoria.

Udinese-Inter, per i nerazzurri Bisseck commette un’ingenuità

Era molto sentita la gara e fioccano le reazioni sul web.”Ma come si fa a difendere lasciando più di un metro in marcatura su Kabasele?”. I tifosi nerazzurri insorgono sui social per la rete del momentaneo pareggio dell’Udinese: “Ragazzi, Bisseck crede di poter giocare ad alti livelli ma guardate le ingenuità che commette in marcatura e in fase difensiva”. E ancora: “Bisseck per me è tra i peggiori in campo perché ha concesso spazio su Kabasele e fatto segnare la rete del pareggio all’Udinese”.

Non si placano i tifosi: “Inzaghi ha una rosa lunga ma oggi ci è andata bene perché l’ingenuità di Bisseck aveva concesso all’Udinese di tornare in gara.” E infine: “Bisseck prima, Calhanoglu poi hanno rischiato di farci buttare una gara. Mi tengo stretto il 3-2 ma solo perché ora c’è la Champions”.

Udinese-Inter, Lautaro show: ritorno al gol con doppietta

Era dal 4 Marzo 2023 che Lautaro Martinez non segnava in Serie A. Nella gara contro l’Udinese è stato tra i migliori in campo con la sua doppietta. La gioia dei tifosi è incontenibile: “Finalmente è tornato il toro Lautaro, non ne potevo più di tutti gli errori sotto rete.” E ancora: “Con tutti i soldi che si mangia era ora di finire di mangiarsi anche i gol, sono contento per la doppietta e ora sotto anche in Champions!” Non si placano i tifosi: “Il nostro capitano è tornato, migliore in campo quest’oggi a mani basse”.

C’è poi chi scrive: “Mi è piaciuto Lautaro per lo spirito di sacrificio dimostrato abbinato alla voglia di riscatto sua e della squadra”. C’è poi chi critica: “Lautaro ne fa 2 che poi 2 non sono perché uno è autogol di Bijol e ne sbaglia altrettanti sotto porta, per me non è ancora tornato al meglio”. E infine: “A me è sembrato abile in due occasioni ma non mi ha convinto per i troppi errori sotto rete. Comunque in fase offensiva si crea tantissimo, complimenti anche a Frattesi che gioca sempre meglio”.

Udinese-Inter: polemiche per l’arbitraggio finale di Sacchi

A lamentarsi sono i tifosi delle altre squadre che attaccano l’arbitri: “4 minuti di recupero, giocato sì e no 1 minuto effettivo. Sacchi per due volte lascia proseguire le azioni dell’Inter, nonostante un fuorigioco e un fallo nettissimo, facendo perdere un minuto circa. E alla fine che fa? Fischia pure in anticipo, allucinante in Udinese-Inter!”, E ancora: “L’Inter vince a Udine e risponde dopo le critiche subite per il derby! Fondamentale la prestazione top di Juan Luca Sacchi per i nerazzurri!”

C’è poi chi scrive: Rocchi, puoi essere orgoglioso dei tuoi arbitri: Sacchi è da bocciare senza appello; incompetente, errori numerosi e sempre a pro Inter. Non si placano i tifosi: “L’arbitro Sacchi non è affidabile e la VAR a cosa serve se non si interpella mai???” E infine: “Il fallaccio di Mkhitaryan al limite dell’area che non viene neanche sanzionato è nauseabondo. Questo è un episodio che condiziona la gara!!!”

