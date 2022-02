LIVE FIORENTINA - LAZIO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori20:04

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Fiorentina e Lazio, anticipo serale della 24esima giornata di Serie A.20:04

Il sabato di campionato si chiude col botto, proponendo al 'Franchi' una classica del calcio italiano. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave europea, con le due squadre appaiate a quota 36 punti e con tre lunghezze di svantaggio dalla Roma sesta in classifica. 20:10

La Fiorentina è stata una grande protagonista del mercato invernale, sia in entrata che in uscita. Da citare innanzitutto la cessione di Vlahovic alla Juventus ma, per colmare il vuoto lasciato dal serbo, la dirigenza ha vestito di viola Ikoné, Piatek e Arthur Cabral (prelevati rispettivamente da Lille, Hertha Berlino e Basilea). Italiano dovrà plasmare nuovamente la propria squadra coi nuovi acquisti.20:10

Decisamente meno scoppiettante è stato il mercato invernale della Lazio. I biancocelesti hanno tesserato il difensore Kamenovic e l’attaccante dello Sporting Lisbona Jovane Cabral. Mercato misero in entrata, mentre in uscita da registrare le cessioni di numerosi esuberi e il passaggio del deludente Muriqi al Maiorca.20:11

FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, A. Cabral, Sottil. All. Vincenzo Italiano.20:12

FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.20:12

Prima uscita della Fiorentina senza Vlahovic e Italiano schiera Cabral al centro dell'attacco. Il nuovo arrivato in casa viola verrà supportato da Callejon e Sottil, in panchina Ikoné. Terracciano vince il ballottaggio in porta, mentre Venuti sostituisce lo squalificato Odriozola a destra. Milenkovic inamovibile al centro, questa volta insieme a Nastasic. Mediana composta da Bonaventura, Torreira e Duncan.20:14

Sarri risponde con il classico 4-3-3 di marca biancoceleste. Strakosha ormai è il titolare tra i pali. Assenze pesanti in difesa per la Lazio che schiera Lazzari a destra e Marusic sulla fascia opposta, al centro la coppia Luiz Felipe-Patric. Luis Alberto vince il ballottaggio con Basic da mezzala sinistra, così come Zaccagni sarà a sostegno di Immobile e Pedro. In panchina, pronto a subentrare, Felipe Anderson.20:18

Entrano in questo momento le squadre in campo al 'Franchi' agli ordini dell'arbitro Orsato di Schio. Il direttore di gara sarà affiancato dai guardalinee Liberti e Mastrodonato.20:47

1' SI PARTE! Primo pallone del match gestito dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.20:50

3' Fiorentina che pressa molto alto e Lazio che tiene il pallone, facendosi quasi aggredire dalla squadra viola. Calma e gestione del possesso per gli uomini di Sarri.20:53

4' Lancio lungo di Torreira a cercare il taglio perfetto di Callejon alle spalle dei difensori biancocelesti. In anticipo Patric manda il pallone in calcio d'angolo.20:54

7' Bella triangolazione della Lazio col movimento in profondità di Zaccagni, anticipato in maniera perentoria da Nastasic. Successivamente ancora pericoloso l'ex Verona, ma il suo cross viene nuovamente intercettato.20:57

9' Parte a sinistra la Fiorentina, grazie alla percussione palla al piede di Sottil. L'esterno viola arriva fino al limite e scarica per Biraghi, ma il capitano gigliato non trova nessun compagno in mezzo col cross morbido.20:59

12' Entrambe le squadre sono in 30 metri, formazioni strette e manovra che dev'essere veloce per sorprendere le difese. Ancora nessun pericolo per i due portieri.21:02

13' OCCASIONE FIORENTINA! Callejon viene liberato a destra, scavetto sul secondo palo a cercare Sottil tutto solo in area di rigore. Colpo di testa per Cabral che, in precario equilibrio, mette fuori il pallone. Azione che, però, viene fermata per posizione di fuorigioco dell'esterno viola.21:03

15' Transizione offensiva della Lazio che, però, arrivata al limite dell'area con Luis Alberto non riesce a sfondare il muro della retroguardia fiorentina.21:04

18' Rischia moltissimo Terracciano giocando palla in verticale, ma si salva in qualche modo l'estremo difensore viola.21:08

20' OCCASIONE FIORENTINA! Clamorosa chance per il nuovo centravanti viola. Biraghi mette in mezzo un pallone delizioso per il colpo di testa a botta sicura di Cabral, ipnotizzato dall'ottimo intervento di Strakosha. Vicinissima all'1-0 la squadra di Italiano.21:10

22' OCCASIONE LAZIO! Squillo biancoceleste al 'Franchi' col solito Ciro Immobile. L'attaccante napoletano, liberato dai 20 metri, prova la conclusione da lontano: tiro potente che finisce alto sopra la traversa.21:12

24' Al momento gioco fermo al 'Franchi' a causa di un intervento irruento da parte di Marusic su Callejon. L'esterno ex Napoli viene prontamente aiutato dallo staff medico della Fiorentina.21:14

27' OCCASIONE FIORENTINA! Palla recuperata da Duncan sulla trequarti e ripartenza veloce della Fiorentina. Venuti serve l'inserimento tra le linee di Bonaventura, pronto a colpire col piatto destro: conclusione clamorosamente a lato da ottima posizione.21:17

28' Calcio di punizione di Biraghi verso il centro, ribattuta dalla difesa biancoceleste. Torreira ci prova al volo col destro e non va lontano dall'incrocio dei pali.21:18

31' Cartellino Giallo Lucas Pezzini Leiva21:24