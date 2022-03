LIVE CAGLIARI - LAZIO 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le scelte di Mazzarri: in attacco il tandem Joao Pedro-Pereiro, Pavoletti in panchina. Grassi davanti alla difesa, Dalbert e Bellanova sulle corsie esterne.20:01

Le scelte di Sarri: Immobile al centro dell'attacco, Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. In difesa rientra Acerbi, Marusic e Radu i terzini. Pedro in panchina.20:03

Riparte il Cagliari, Radu in scivolata chiude su Bellanova.20:48

Milinkovic-Savic allarga il gioco per Felipe Anderson, passaggio impreciso.20:51

Lungo fraseggio della Lazio, il Cagliari non concede varchi.20:56

Radu non concede spazio a Bellanova e guadagna anche la rimessa dal fondo.21:00

Proteste Lazio per un presunto tocco di braccio in area di Altare sul tiro di Luis Alberto.21:01

18'

RIGORE PER LA LAZIO! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, assegna rigore per un tocco di braccio in area di Altare.21:03