LIVE NAPOLI - INTER 0-2 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 54000 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta di Napoli-Inter!20:15

Un Napoli rimaneggiato, costretto a fare a meno di Koulibaly e Mertens, affronta un'Inter vogliosa di riagganciare la Juventus in testa, dopo la goleada dei bianconeri contro il Cagliari20:15

Se i padroni di casa devono fare i conti con gli assenti, dall'altra parte Conte può sorridere: tornano tra i disponibili, infatti, Sanchez e Barella, che però partiranno dalla panchina20:15

L'arbitro dell'incontro è il signor Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. I suoi assistenti saranno Passeri e Del Giovane, quarto uomo Fabbri. Al Var Calvarese e l'assistente Giallatini20:15

1' E' INIZIATA NAPOLI-INTER!20:46

1' Inter subito aggressiva con un tentativo dal limite di Brozovic, respinge Manolas20:46

2' MILIK! Colpo di testa del polacco su cross dalla sinistra di Insigne, palla alta20:47

3' CLAMOROSA OCCASIONE PER LUKAKU! Il belga prova a chiudere un contropiede, salta Meret e tira, Mario Rui salva sulla linea20:48

4' Dopo l'azione viene segnalato il fuorigioco di Lukaku da parte del guardalinee: se il centravanti nerazzurro avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato20:49

4' Ancora in attacco l'Inter, ma un fallo di mani di Lautaro Martinez permette al Napoli di rifiatare20:49

5' Inizio di partita decisamente scoppiettante, il ritmo è altissimo20:50

7' Ancora pallone pericoloso nei pressi dell'area partenopea, Lautaro non riesce a sfruttare un rimpallo favorevole20:52

8' Ancora Inter in attacco: Lukaku si libera bene in area ma conclude debolmente col destro, non il suo piede preferito20:53

8' Passano pochi secondi e ci prova il Napoli, ma il passaggio di Zielinski è leggermente fuori misura per Insigne: interviene Handanovic in anticipo20:53

10' LAUTARO MARTINEZ! Destro dal limite del "Toro", palla a lato20:55

11' INSIGNE! Il capitano partenopeo prova a chiudere un contropiede in prima persona, il suo tiro è leggermente impreciso20:56

13' Ci riprova il Napoli, ma il tiro di Fabian Ruiz non si avvicina nemmeno alla porta interista20:58

14' GOL DI LUKAKU! INTER IN VANTAGGIO!



Statistiche Lukaku Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 18

Gol: 15

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 020:59

15' Di Lorenzo scivola malamente e regala palla e campo a Lukaku, che s'invola da solo verso la porta avversaria e batte Meret per l'1-0, con una conclusione che batte sul palo interno ed entra in rete21:00

17' Statistica bizzarra per il Napoli: in tutte e tre le partite con Gattuso in panchina, i campani sono stati costretti a inseguire dallo 0-121:02

21' Dopo qualche minuto di riassestamento il Napoli si riaffaccia in avanti, ma non riesce a chiudere una bella azione corale con Insigne che sbaglia l'ultimo passaggio21:06

23' Punizione dalla tre quarti di Brozovic, Meret viene colpito in uscita da Gagliardini e l'arbitro fischia il fallo21:08

25' GAGLIARDINI! Bella conclusione dal limite, attento Meret21:10

25' Fallo di Callejon su Biraghi nell'area dell'Inter, dopo il fischio Milik deposita la palla in rete ma il gioco era già ampiamente fermo21:10

27' VECINO! Gran colpo di testa in area, ottimo riflesso di Meret21:12

28' ANCORA GRANDE PARATA DI MERET! Il portiere del Napoli respinge una conclusione ravvicinata di Lautaro, palla in calcio d'angolo21:13

29' Il Napoli recupera palla sul calcio d'angolo e prova a lanciare il contropiede, ma Insigne viene fermato con uno sgambetto da Candreva: cartellino giallo per il numero 87 nerazzurro21:14

30' Duro intervento di Gagliardini su Hysaj, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il giallo nonostante le proteste partenopee21:15

31' La partita si fa nervosa: altro intervento duro, stavolta di Di Lorenzo su Lukaku21:16

32' Bella azione di Zielinski che si libera di due avversari, ma il suo tiro a giro finisce lontano dalla porta difesa da Handanovic21:17