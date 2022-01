Bologna-Inter è in programma alle ore 12:30, la partita non è stata ufficialmente rinviata dalla Lega calcio.12:02

Il Bologna ha otto giocatori positivi al Covid, l'Ausl ha disposto che i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare a eventi sportivi ufficiali fino al 9 gennaio.12:02

L'Inter è partita per Bologna e si presenterà regolarmente allo stadio.12:47

Come da regolamento si aspetteranno 45 minuti, poi verrà accertata la non possibilità di giocare per la mancanza della squadra di casa.12:07