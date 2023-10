Il Milan prova a mettere la freccia e ad andare alla sosta al primo posto in solitaria. Dopo il pareggio odierno dell'Inter contro il Bologna, una vittoria porterebbe i rissoneri da soli in vetta a quota 21 punti.18:49

Genoa che in casa ha dimostrato di essere un avversario complicato da affrontare. Nonostante il black out alla prima giornata contro la Fiorentina, 1-4 il finale, hanno poi fermato il Napoli, 2-2, e sconfitto la Roma per 4-1. L'ultimo precedente al Ferraris terminó 3-0 per i rossoneri.18:53

Nel Genoa non ce la fa a recuperare Retegui, al suo posto assieme a Gudmundsson c'è Malinovskyi che agirà come punta. In difesa Bani e Dragusin centrali, ai lati De Winter e Vasquez. Pioli opta per Luka Jovic al centro dell'attacco con Chukwueze e Okafor ai lati. Partono dalla panchina Leao e Giroud. Torna dal primo minuto Adli in regia, mentre c'è Florenzi sulla destra al posto di Calabria.19:53