LIVE NAPOLI - BOLOGNA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori11:33

Benvenuti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la settima giornata di ritorno di Serie A: i padroni di casa guidati da Gennaro Gattuso ospitano il Bologna di Sinisa Mihajlovic.11:33

Il treno Champions sta scappando e il Napoli non può assolutamente perdere ulteriori punti dopo il pareggio per 3-3 nei minuti di recupero contro il Sassuolo. I partenopei si trovano attualmente a -6 dalla Roma, con due gare in meno rispetto ai giallorossi, e a -5 dall'Atalanta, con una gara in meno rispetto agli orobici.11:33

Convocati Osimhen, Mario Rui e Bakayoko che non partiranno però dal 1'. Niente da fare invece per Lozano e Petagna.20:06

Ecco l'11 di partenza del Napoli (4-2-3-1): Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam - Fabian Ruiz, Demme - Politano, Zielinski, Insigne - Mertens.20:48

Con 28 punti conquistati in 25 giornate, il Bologna si trova in una posizione di classifica piuttosto tranquilla ma non può permettersi di abbassare la guardia per non rischiare di venire risucchiato in zona retrocessione, attualmente distante 8 punti.19:33

Nei felsinei rientrano tra i convocati Dominguez e Baldursson. Assenti invece, Schouten, per squalifica, e gli infortunati Tomiyasu, Dijks, Hickey, Faragò e Santander.11:35

Questa sarà la formazione di Mihajlovic (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye - Svanberg, Poli - Skov Olsen, Soriano, Sansone - Palacio.20:05

La gara sarà diretta dall'arbitro Chiffi. Assistenti Valeriani e Lo Cicero. Il Quarto Uomo sarà Ghersini. VAR Di Paolo, AVAR De Meo.11:35

1' INIZIA Napoli-Bologna. Palla agli azzurri.20:50

2' Rrahmani anticipa Palacio su un cross dalla destra di Skov Olsen. 20:53

3' Bella giocata di Palacio su Di Lorenzo che rimonta El Trenza sventando un possibile pericolo per il Napoli. 20:54

5' OCCASIONE NAPOLI! Fabian Ruiz recupera un pessimo pallone orizzontale di Mbaye e si invola verso la porta di Skorupski: lo spagnolo arriva fino in area di rigore ma il suo passaggio al centro viene intercettato da Danilo. 20:56

6' Rovesciata di Koulibaly parata comodamente da Skorupski. 20:57

7' Cross di Palacio dalla sinistra e girata al volo di Svanberg che termina fuori. 20:58

8' GOL! NAPOLI-Bologna 1-0! Azzurri in vantaggio con il capitano Lorenzo Insigne! Zielinski appoggia benissimo un pallone di Fabian e Insigne, con un tiro a giro, supera Skorupski per il suo 12° gol stagionale in Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne21:00