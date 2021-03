Le scelte di Juric: Lasagna unica punta, Zaccagni e Barak a supporto. Veloso e Tameze in mediana, Lazovic e Faraoni sulle corsie esterne.13:31

Le scelte di Pioli: Leao centravanti, Krunic trequartista, Casillejo e Saelemaekers gli esterni d'attacco. Romagnoli e Tomori i centrali in difesa, out Hernandez.14:27

Emergenza in attacco per il Milan, tanti infortunati: out anche Rebic.13:52