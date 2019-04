LIVE CAGLIARI - SPAL 1-1 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Subito un calcio d’angolo per il Cagliari.

GOL DI FARAGÒ! CAGLIARI IN VANTAGGIO!

Faragò mette in rete una respinta corta di Viviano: 1-0!

Cross dalla destra di Pellegrini, Felipe mette in angolo.

Intervento decisivo di Felipe che anticipa Joao Pedro e gli impedisce di calciare in porta.

VAR! L’arbitro deve valutare un tocco di mano di Ceppitelli in area di rigore.

ANTENUCCI NON SBAGLIA! 1-1!

Problemi alla caviglia per Felipe: il difensore sembra comunque in grado di proseguire.

Rimane a terra Paloschi in area di rigore.

Cartellino giallo per Dickmann.

29'

Pavoletti non riesce ad agganciare il pallone in area di rigore. Rimessa dal fondo per la Spal.