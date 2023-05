Grande festa per lo Scudetto al Maradona dove arriva la Fiorentina a fare da ospite d'onore. Una partita che sulla carte per il Napoli è un'occasione per festeggiare con i propri tifosi, mentre la Viola cercherà di mantenere l'ottava posizione in campionato, con un occhio alla semifinale di andata di Conference League, giovedì contro il Basilea.14:10

Turnover nel Napoli a cominciare dal'attacco che vede Raspadori insieme a Lozano per servire la punta Osimhen. Elmas agirà da mezzala, c'è Gollini, contro la sua ex squadra, tra i pali. Partono dalla panchina Kvaratskhelia, Zielinski e Lobotka. Anche nella Fiorentina ci sono alcuni cambi, in avanti tridente formato da Gonzalez, Jovic e Sottil. È rimasto a Firenze per recuperare da una botta Cabral. In mezzo al campo spazio a Duncan con Amrabat. Dalla panchina Ikone, Castrovilli e Barak.17:32