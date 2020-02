LIVE TORINO - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 28177 spettatori17:30

Benvenuti alla diretta di Torino-Sampdoria!17:30

Dopo gli ultimi disastrosi 20 giorni e l'allontanamento di Mazzarri dalla panchina, il Torino prova a riprendere la corsa contro la Sampdoria, reduce da un punto conquistato nelle ultime tre17:30

In panchina per i granata ci sarà Moreno Longo, che torna così ad allenare in A dopo l'esperienza con il Frosinone (promozione dalla B nel 2017/18 ed esonero dopo 8 giornate di A l'anno dopo)17:30

Il direttore di gara è il signor Valeri della sezione arbitrale di Roma 217:30

1' E' INIZIATA TORINO-SAMPDORIA!18:01

2' Primo fischio dell'arbitro per un fallo di Linetty su Rincon a centrocampo18:02

5' Prosegue la fase iniziale di studio, nessuna delle due squadre ha preso in mano il pallino del gioco18:05

6' Ci prova Lukic con il sinistro dalla distanza, ma una deviazione rallenta il tiro e il pallone finisce tra le braccia di Audero18:06

9' Ancora nessuna azione pericolosa, anche se il Torino sta guadagnando campo18:09

12' Ritmo ancora bassissimo, nessuna delle due squadre vuole sbottonarsi18:12

14' Gioco fermo, c'è un problema per Gaston Ramirez. La Samp è momentaneamente in dieci uomini18:14

16' Ramirez rientra dopo le cure dei sanitari18:16

17' E' proprio Ramirez a provare un'interessante sortita offensiva, ma N'Koulou riesce a strappare il pallone all'avversario18:17

18' Proteste del Torino per un presunto fallo in area di Colley su Belotti, tutto regolare per l'arbitro18:18

19' Buona giocata di De Silvestri sulla destra, ma l'esterno granata spreca tutto commettendo poi un fallo in attacco18:19

21' AMMONITO TONELLI! Intervento scomposto e in ritardo su Lukic da parte dell'ex Napoli, giallo inevitabile18:21

22' AMMONITO ANCHE BERENGUER! Punizione severa per l'attaccante del Torino, punito col cartellino per aver calciato in porta il pallone a gioco fermo18:22

23' Contatto fortuito Murru-De Silvestri nell'area della Sampdoria, il giocatore blucerchiato sembra avere la peggio ma si rialza dopo qualche secondo18:23

26' La partita resta spezzettata e poco avvincente, almeno per il momento18:26

26' Durissimo intervento di Rincon su Ramirez, i blucerchiati chiedono il giallo ma per l'arbitro è solo punizione18:26

29' Ramirez ci prova dalla distanza, N'Koulou respinge18:29

31' La Sampdoria sembra aver preso fiducia, il Torino ha arretrato evidentemente il suo baricentro18:31

33' Il pubblico di casa rumoreggia per un passaggio sulla carta semplice ma sbagliato da Rincon18:33

35' Belotti prova a liberarsi di Bereszynski per creare un'azione d'attacco ma commette fallo: a nulla valgono le sue proteste18:35

36' BERENGUER! Il pimo tiro in porta della partita arriva al 36' dopo una bella giocata sulla fascia di Lukic: il colpo di testa di Berenguer però è controllato da Audero18:36

37' RAMIREZ! La partita si anima e l'uruguaiano ci prova su assist di Quagliarella: attento Sirigu18:37

39' AMMONITO EKDAL! Fallo da tergo su Verdi, l'arbitro estrae il giallo. Ekdal, diffidato, salta la prossima partita18:39

42' Ultimi minuti di un primo tempo tutto sommato incolore18:42

44' Un minuto di recupero assegnato dall'arbitro18:44

44' AMMONITO THORSBY! Il norvegese salta col gomito alto e viene punito col giallo da Valeri18:44

45' FINE PRIMO TEMPO! 0-0 FRA TORINO E SAMPDORIA!18:45

45' Partita senza particolari spunti da una parte e dall'altra, prevale finora la paura di perdere. Giusto lo 0-018:45

46' E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO!19:01

47' Dopo l'intervallo le due squadre sono rientrate con le stesse formazioni iniziali19:02

50' RAMIREZ! Palla interessante per l'uruguaiano che prova a tagliare in area, provvidenziale intervento in anticipo di N'Koulou19:05