LIVE SPEZIA - NAPOLI 0-3 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Picco tutto pronto per Spezia-Napoli, trentacinquesima giornata di Serie A.14:41

I liguri alla ricerca di punti salvezza affrontano i partenopei, vogliosi di vincere per inserirsi nel gruppone Champions.14:08

4-2-3-1 per il Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj - Fabian Ruiz, Demme - Politano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disp.: Ospina, Contini, Zedadka, Labriola, D'Agostino, Costanzo, Mario Rui, Elmas, Bakayoko, Lozano, Petagna, Mertens.14:41

Out Koulibaly, gioca Rrahmani. Gattuso sceglie Politano con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen, prima punta.14:15

Lancio per Osimhen, Provedel esce dalla propria area per anticiparlo.15:08

Maggiore cambia gioco per Gyasi, Di Lorenzo è in vantaggio.15:11

Maggiore prolunga in area per Agudelo, ottima diagonale di Rrahmani.15:19

18'

PILLOLA STATISTICA: Piotr Zielinski ha segnato il settimo gol in questo campionato, stabilendo il suo record realizzativo in una stagione in Serie A.15:19