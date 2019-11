E' finita! L'Inter batte in rimonta l'Hellas Verona grazie alle marcature di Vecino e Barella!19:50

Inter che fa girare il pallone per far scorrere i minuti19:49

Stepinski col mancino, conclusione alta non di molto19:47

Torna in campo l'ex centrocampista della Fiorentina19:46

Problemi per Vecino che si accascia a terra, probabilmente crampi19:43

Gran gol dell'ex Cagliari che col destro la spedisce all'incrocio dei pali! Ammonito, poi, per aver tolto la maglia19:39

LUKAKU! Approfitta di un errore di Amrabat ma poi non riesce a superare Silvestri!19:35

Conte è una furia in panchina: continua ad incitare i suoi ad aumentare la pressione19:35

74'

BRIVIDO! Sul corner per i nerazzurri tocca ancora Bastoni ma Lukaku non riesce a ribadire in rete19:29