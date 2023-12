Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:07

Punti pesanti che vanno all'Atalanta che si porta a 23 lunghezze riavvicinando la zona Champions League. Il Milan si ferma, rimane inchiodato a 29 punti e vede allontanarsi, forse in maniera quasi definitiva, la vetta della classifica.20:07

Partita intensa e con continui capovolgimenti di fronte. L'Atalanta passa con Lookman ma si fa riprendere nel recupero del primo tempo da un colpo di testa di Giroud. Nella ripresa è ancora il nigeriano a portare in vantaggio la propria squadra, ma Jovic, da subentrato, trova nuovamente il pareggio. Allo scadere doppio giallo per Calabria, ma all'ultima curva, Muriel con una magia di tacco regala i tre punti ai bergamaschi.20:07

90'+8' Fine partita: ATALANTA - MILAN 3-2.20:00

90'+8' Sostituzione nell'Atalanta, entra Holm per Ruggeri.19:58

90'+5' GOL! ATALANTA - Milan 3-2! Rete di Muriel. Giocata nello stretto tra Miranchuk e Muriel che sbuca tra le linee, controlla e di tacco anticipa Maignan depositando in rete.



90'+3' Secondo giallo per Calabria per un fallo a metà campo su Miranchuk. Milan in 10.19:53

90'+2' Cartellino giallo per Bennacer, fallo su Muriel.19:52

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.19:50

88' Cartellino giallo per Jovic, entrata irruenta su Scalvini.19:48

88' Nel Milan, entra Adli per Reijnders.19:47

87' Sostituzione nell'Atalanta, entra Adopo per Pasalic.19:46

84' Il Milan ora palleggia e prova a guadagnare campo.19:43

82' Dentro Miranchuk per Lookman.19:41

82' Sostituzione nell'Atalante, entra Muriel per De Ketelaere.19:41

80' Cartellino giallo per Calabria, fallo su De Ketelaere.23:56

80' GOL! Atalanta - MILAN 2-2! Rete di Jovic. Pulisic dalla sinistra riesce a crossare in mezzo un pallone rasoterra, Jovic si fa trovare al posto giusto e di piatto la piazza dentro.



76' LOOKMAN! Vicino alla tripletta Lookman, Scalvini sfonda sulla destra e calcia di potenza, Maignan salva tutto ma la palla finisce a Lookman che sotto porta tira a botta sicura ma trova il portiere del Milan che compie un miracolo. Sul tap il nigeriano manda poi a lato.19:38

75' Tiene palla il Milan a metà campo ma non riesce a trovare spazi.19:39

72' Sostituzione nel Milan, entra Jovic per Loftus Cheek.19:32

72' Cartellino giallo per Ederson, fermata una ripartenza di Theo Hernandez.19:32

71' Cartellino giallo per Reijnders, trattenuta ai danni di Koopmeiners.19:30

68' Calcio d'angolo per l'Atalanta, la palla rimane pericolosamente a centro area, spazza Loftus Cheek.19:28

62' Il Milan prova a riorganizzarsi, con l'ingresso di Bennacer, sale Loftus Cheek dietro a Giroud.19:21

59' Nel Milan entra Bennacer per Chukwueze.19:19

59' De Ketelaere parte ancora dalla sinistra, questa volta entra in area e prova la conclusione in diagonale. Palla a lato.19:19

55' GOL! ATALANTA - Milan 2-1! Rete di Lookman. De Ketelaere dalla fascia sinistra mette un pallone morbido in area, Lookman sbuca da dietro e di piatto la piazza sotto la traversa.



55' Spinge l'Atalanta in questo avvio di ripresa, il Milan continua a difendersi.19:14

51' Ancora Atalanta, gran conclusione di Scalvini dal limite, Maignan devia in angolo.19:11

50' PASALIC! Koopmeiners serve Pasalic che dal limite prova la conclusione di potenza, palla deviata in angolo.19:10

47' Allungo di Loftus Cheek sulla corsia di destra, palla tesa in mezzo dove Giroud ci prova di prima ma manda sul fondo.19:08

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - MILAN. Si riparte senza sostituzioni.19:05

Primo tempo con un buon ritmo su entrambi i lati, l'Atalanta trova il vantaggio grazie ad un guizzo di Lookman, deviato in maniera netta da Tomori. I rossoneri nel recupero riescono a trovare il pareggio con un colpo di testa di Giroud. Clamorosa in apertura l'occasione mancata da De Ketelaere sotto porta.18:51

45'+3' Fine primo tempo: ATALANTA - MILAN 1-1.18:50

45'+3' GOL! Atalanta - MILAN 1-1! Rete di Giroud. Proprio sul gong ci pensa il francese a ristabilire la parità. Gran colpo di testa sotto la traversa su assist da calcio d'angolo di Florenzi.



45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:45

44' Altro tentativo da fuori area dei rossoneri, ci prova Theo Hernandez. Palla alla sinistra di Musso.18:44

41' Sinistro di Calabria da fuori area, palla alla sinistra di Musso.18:41

40' Milan in affanno, l'Atalanta prova l'allungo.18:40

38' GOL! ATALANTA - Milan 1-0! Rete di Lookman. Rimessa di Koopmeiners che serve Lookman, l'attaccante entra in area, fa due finte di corpo e sterza calciando verso la porta, deviazione decisiva di Tomori che beffa Maignan.



34' Scontro tra Musah e Lookman in mezzo al campo, chiede il cartellino l'Atalanta ma per La Penna non c'è niente.18:37

30' Carica il destro Reijnders dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.18:30

27' TOMORI! Calcio d'angolo per il Milan, pallone crossato in area, Tomori di prima prova a piazzarla ma Ederson salva praticamente sulla linea.18:28

23' De Roon inventa per De Ketelaere che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e prova ad saltare Tomori, ma l'inglese non si fa sorprendere.18:23

20' Venti minuti di gioco, partita in equilibrio e con una buona intensità.18:20

15' Florenzi scodella in area per Giroud che stoppa e conclude. Ferma tutto La Penna per fuorigioco del francese.18:15

13' Si lotta in mezzo al campo, bel duello tra Loftus Cheek e Ederson.18:13

9' DE KETELAERE! Appoggio di Lookman di testa che libera De Ketelaere solo davanti a Maignan. Il belga calcia di prima ma manda clamorosamente alto sopra la traversa.18:10

4' Triangolo tra Pulisic e Giroud con l'americano che dal fondo prova a mettere al centro, non ci arriva Chukwueze e spazza la difesa bergamasca.18:05

2' Primo calcio d'angolo della partita per i padroni di casa, battuto corto e palla che dopo diversi scambi finisce tra i piedi di De Ketelaere. Conclusione debole, blocca Maignan.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - MILAN. Arbitra La Penna.18:00

Nell'Atalanta spazio al grande ex di giornata De Ketelaere che giocherà in avanti assieme a Koopmeiners, a servizio di Lookman. In mezzo al campo torna dal primo minuto Pasalic, assieme a lui Ederson con ai lati Ruggeri e Zappacosta. Tutto confermato tra i rossoneri, con Tomori ci sarà Theo Hernandez centrale, mentre come terzini, Calabria e Florenzi. In avanti non convocato Leao, giocano Pulisic e Chukwueze alle spalle del rientrante dalla squalifica Giroud.17:18

Formazione MILAN (4-3-3): Maignan - Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi - Loftus Cheek, Reijnders, Musah - Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Romero, Pobega, Krunic, Traoe, Simic, Bartesaghi.17:00

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Musso - Scalvini, Djimsiti, De Roon - Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Koopmeinser, Lookman - De Ketelaere. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Cisse.16:59

Una sconfitta aprirebbe scenari non propriamente rosei per entrambe. Il Milan si staccherebbe dal treno Scudetto, rischiando di precipitare a -10 dall'Inter, l'Atalanta rischierebbe invece di finire nella parte destra della classifica.14:59

Partita mai banale quella tra Atalanta e Milan che si incrociano in un momento di forma altalenante. I bergamaschi non trovano i tre punti in campionato da cinque giornate, vittoria a Empoli per 0-3. I rossoneri hanno raccolto sei punti nelle ultime due uscite, ma si vedono in emergenza per via dei tanti infortuni.14:56