LIVE LECCE - MONZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori20:04

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Monza, match valido per la settima giornata di Serie B.20:04

Al Via del Mare si affrontano due squadre che, per rose e blasone, sono tra le candidate per le zone altissime della graduatoria. Il Lecce di Baroni, reduce da un mese di settembre quasi perfetto in cui ha collezionato dieci punti sui 12 disponibili, attende il Monza di Stroppa che, invece, ha avuto un andamento balbettante. Entrambe puntano ad arrivare alla seconda sosta con tre punti nel carniere per rilanciare le proprie chances di promozione in Serie A.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: Baroni sceglie un 4-3-3: Gabriel - Gendrey, Meccariello, Lucioni, Barreca - Strefezza, Hjulmand, Gargiulo - Majer, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Vera, Olivieri, Tuia, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Calabresi e Dermaku.20:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Stroppa opta per il 3-5-2: Di Gregorio - Donati, Marrone, Caldirola - Sampirisi, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto - Ciurria, Gytkjaer. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Pereira, Bettella, Siatounis, Antov, Colpani, Paletta, Brescianini, D'Alessandro, Vignato e Pirola.20:40

Quattro cambi per Baroni rispetto alla vittoria esterna col Cittadella: Meccariello e Barreca per Bjarnason e Gallo in difesa, Strefezza per Bjorkengren a centrocampo e Majer per Olivieri in attacco. Stroppa sceglie invece Caldirola in difesa per Antov, Sampirisi in fascia al posto di D'Alessandro. In attacco c'è Gytkjaer invece di Dany Mota.20:41

Arbitro del match Abbattista con assistenti Bercigli e Della Croce. Quarto uomo Gualtieri. Al VAR Fourneau, Rocca sarà l'AVAR.20:25

Tutto pronto nell'impianto leccese, squadre che stanno per scendere in campo.20:27

Abbattista fischia l'inizio della partita!20:31

Subito un lancio lungo del Monza a cercare Carlos Augusto sulla destra, Gendrey fa buona guardia e lascia scorrere in fallo di fondo.20:32

2' Trivela di Machin a cercare Gytkjaer al limite dell'area. Lucioni stoppa tutto col petto e fa ripartire i suoi.20:33

3' Fuorigioco di Gargiulo sull'assist di Barreca in profondità.20:34

4' Strefezza mette al centro per Coda ma la palla viene rimpallata in fallo laterale.20:36

5' Meccariello cerca Coda prolungando di testa ma Di Gregorio è attento ed esce in presa alta a fermare il tentativo giallorosso.20:37

6' Prima visita del Monza nell'area salentina. Ciurria prova il tiro col sinistro ma la conclusione viene deviata e Gabriel si distende per evitare il corner.20:37

8' Fase abbastanza confusa del match col Lecce che perde palla al limite dell'area avversaria ma viene imitato dagli ospiti subito dopo.20:40

10' Corner per il Lecce che sta alzando i giri del proprio motore in questa fase.20:42

11' Di Mariano mette in mezzo morbido per Coda ma la difesa brianzola sale col tempo giusto e mette in fuorigioco il nove di casa.20:42

12' Majer regala palla a Gytkjaer col retropassaggio per Gabriel. Il danese cerca un compagno al centro dell'area ma Lucioni riesce a intervenire e a recuperare la sfera.20:44

13' Donati atterra Di Mariano sullo spigolo della propria area di rigore. Punizione da posizione interessante per il Lecce.20:44

14' Doppio colpo di testa da parte di Gytkjaer a liberare la propria area. Grande lavoro difensivo del danese.20:46

15' Strefezza stende Barberis nel cerchio di centrocampo. Abbattista lo ammonisce verbalmente.20:47

16' Di Mariano punta Donati sul lato corto dell'area di rigore. L'ex di turno è però perfetto nella chiusura e bravo a guadagnare la rimessa dal fondo.20:48

17' Gioco pericoloso di Machin su Hjulmand. Si lamenta molto la panchina leccese che avrebbe preferito un giallo per il giocatore della Guinea Equatoriale.20:49

18' SQUILLO DI CODA! Bella discesa di Di Mariano in campo aperto, servizio per Coda che cerca l'angolo alto col sinistro a giro ma non trova la porta difesa da Di Gregorio.20:50

19' Scatenato Di Mariano che costringe Sampirisi al fallo da dietro. Altra punizione in zona d'attacco per i salentini.20:51

20' Sul pallone Barreca e Coda.20:52

21' Va Coda col destro a giro ma la palla finisce contro la barriera. L'azione prosegue con Lucioni che disturba Di Gregorio in uscita e Abbattista concede la punizione al Monza.20:53

22' Capocciata tra Carlos Augusto e Gendrey. A farne le spese è il francese che resta a terra dolorante e deve uscire dal campo per essere medicato.20:54

23' Nessun problema particolare per il terzino transalpino che rientra in campo.20:54

23' Ciurria cerca Gytkjaer dalla destra ma Gabriel fa sua la sfera con una presa bassa.20:55

24' Gran palla in verticale di Mazzitelli per Ciurria. Cross basso immediato dalla destra e difesa leccese che chiude all'ultimo su Machin. Calcio d'angolo per il Monza.20:56

25' Nulla di fatto dalla bandierina poi Hjulmand entra perfetto in tackle su Machin e allontana la minaccia.20:57

26' Gytkjaer fa sponda di testa per un compagno che non c'è, Lucioni intercetta col petto e serve direttamente Gabriel che rinvia ma trova Coda in fuorigioco.20:58

27' Ciurria artiglia una palla vagante in area leccese ma non riesce ad aggirare Meccariello col gioco di gambe. Palla che rotola dalle parti di Gabriel.20:59

28' Gytkjaer non arriva sul traversone lungo di Ciurria e Lucioni fa ripartire i suoi.21:00

30' Contrasto molto duro tra Baberis e Hjulmand col danese che viene colpito alla testa e resta a terra. Abbattista non fischia nulla, poi ferma il gioco per verificare le condizioni del giocatore leccese.21:02

31' E' tutto ok, gioco che riprende quasi subito.21:02

32' Gendrey e Strefezza chiudono un triangolo lughissimo sulla fascia di destra, il francese viene poi steso da Marrone.21:04

32' Abbattista mostra il giallo al difensore del Monza.21:04